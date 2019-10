Via libera ai mezzi elettrici a Palermo | parte la sperimentazione

Fonte : direttasicilia

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Asi potrà circolare con monopattini, overboard e altri veicoli di micromobilità elettrica che stanno invadendo le nostre città. Presto anche sulle strade della città si avvierà laper la circolazione dei veicoliai fini della micromobilità. In sostanza anche asi decide di fare la «prova» prevista da un decreto nazionale (dell’ex ministro Toninelli) in vista del lavoro parlamentare nazionale per la modifica del Codice della strada. Attualmente, infatti, hoverboard, segway, monopattini, monowheel e altre diavolerie del genere non sono ammessi, tranne che nelle aree private. Una dedi giunta è già pronta e la prossima settimana sarà approvata. Dopo dovrà seguire un’apposita ordinanza per dare il via. Secondo la formulazione del provvedimento, ipotranno circolare esclusivamente in ambito urbano e limitatamente alle ...

