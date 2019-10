F1 | Test Barcellona 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo | si provano le

F1 - approvato un Test aggiuntivo per le gomme 2020 : in pista a Barcellona a inizio ottobre : Il Consiglio Mondiale della FIA avrebbe approvato un test supplementare per provare in pista le gomme della nuova specifica 2020. La notizia, riportata da it.motorsport.com e ancora non ufficiale, è circolata nel paddock di Singapore dove oggi si corre il Gran Premio e dunque si parla di due giorni di test previsti per il 7-8 ottobre a Barcellona dove dovrebbero scendere in pista Ferrari, Meredes e Red Bull. Otto team su dieci si sono trovati ...

LIVE Juventus-Barcellona 0-0 calcio femminile - Champions League in DIRETTA : le bianco-nere stanno tenendo Testa alle forti iberiche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31′ Sanchez non si capisce con le compagne, palla persa per il Barcellona. 29′ Grande intervento di Giuliani, Hermoso ha sfiorato il gol del vantaggio. 28′ Boattin si sta superando in difesa! 26′ Hermoso commette fallo su Caruso, calcio di punizione per la Juventus. 24′ CERNOIA! Gran rasoiata di sinistro al limite dell’area, ma Panos si fa trovare ...

PSG - Icardi è già Testimonial e si riapre il caso Neymar : la trattativa con il Barcellona non è chiusa : Mauro Icardi utilizzato dal PSG per promuovere la partita contro lo Strasburgo, mentre a Neymar torna il mal di pancia: il padre del giocatore strizza l’occhio al Barcellona Icardi e Neymar sono stati i nomi più caldi del mercato estivo. Entrambi scontenti della propria situazione nelle rispettive squadre, ma con obiettivi differenti: Icardi avrebbe voluto restare all’Inter a giocarsi le sue chance con Conte, Neymar sarebbe ...