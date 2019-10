Continua il calo di Borderlands 3 su Twitch che perde il 93% degli spettatori in due

Sondaggi elettorali - Continua calo della Lega : in recupero il M5s - ma il Pd resta avanti : Un Sondaggi o realizzato da Tecnè per Quarta Repubblica evidenzia il continuo calo di consensi della Lega , che perde ancora mezzo punto percentuale ma rimane il partito più votato. Inseguono il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle: i pentastellati recuperano qualche voto e si avvicinano ai dem. continua a leggere

Sondaggi politici - in calo la Lega e la fiducia in Salvini : Continua l’ascesa di Conte : Chi sarà il leader del Movimento 5 Stelle nei prossimi mesi? A sentire i parlamentari grillini, “Di Maio non si tocca” eppure tanto i Sondaggi di fiducia personale quanto le stesse rilevazioni fatte da Gpf sulla leadership interna al Movimento 5 Stelle suggeriscono un’altra ipotesi.\\L’apertura della crisi di governo è costata cara a Matteo Salvini, stando agli ultimi Sondaggi: sia in termini di consensi per la Lega, sia in termini di fiducia ...