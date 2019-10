PS5 includerà videocamera integrata per lo streaming?

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Stando alle ultime indiscrezioni circolanti sulla nuova generazione videoludica, sembra che dovremo abituarci alla presenza di videocamere integrate nelle nostre future console.In particolare, come possiamo vedere, per quanto riguarda PlayStation 5 la camera, stando alle ultime voci di corridoio, dovrebbe permettere lodelle proprie partite su Twitch e YouTube con la migliore qualità possibile e la minor latenza.Non sono ad ogni modo note le specifiche tecniche dei sensori che le prossime console monteranno, ma sembra assodato che entrambi i produttori adotteranno tale soluzione hardware, dunque potrebbero esserci videocamere integrate sia in PS5 e Xbox Scarlett. Leggi altro...

