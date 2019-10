«Mi hanno rubato l' auto» | e lancia sedie sulla folla | paura in piazza Garibaldi

Donna incinta è convinta che gli extraterrestri le hanno rubato il feto e da la sua spiegazione : Una Donna, in Texas è convinta che gli extraterrestri le abbiano rubato il feto. La Donna, Jane helmJane Nelms ha spiegato, infatti che era in dolce attesa e una notte che il marito era fuori per lavoro e lei era sola in casa, gli alieni sono entrati a casa sua e le hanno rubato il bambino che portava in grembo. La Donna ha spiegato che non è la prima volta che accade che gli alieni entrano a casa sua ma mai le avevano fatto nulla di ...

Benedetta Mazza vittima di un furto sul treno : “Mi hanno rubato la valigia” : La modella ed ex gieffina racconta la sua disavventura sui social, prendendo il furto con una certa ironia: "Ok che prendo tutto con filosofia - scrive Benedetta Mazza sui social network - ma i miei migliori auguri vanno a questa infelice persona che spero che con borsa e scarpe possa campare altri 100 anni".Continua a leggere

Salvini a Pontida - sul Pratone entusiasmo e rabbia : «Ladri - ci hanno rubato in casa» Foto : Conte nel mirino dei militanti leghisti, confusi per le urne mancate: ma Salvini ha fatto bene a far cadere il governo

Luigi Di Maio - lo sfogo rubato : "Beppe Grillo e Conte mi hanno sparato alle spalle" : Nel Movimento 5 Stelle si parla di una "nuova fronda". Non più Roberto Fico, assai a suo agio nel nuovo governo con il Pd. Semmai, quello dei "trombati eccellenti", da Alessandro Di Battista in giù. Secondo Augusto Minzolini, nel suo retroscena sul Giornale, Luigi Di Maio si sarebbe addirittura sent

VIDEO Tiro a volo - la furia di Albano Pera : “Vergogna - ci hanno rubato una carta olimpica! Alipov antisportivo!”. Ecco cosa è successo… : Il piattello della discordia: nella finale del trap maschile di ieri nella tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo di Lahti in Finlandia, un piattello fatto ripetere al russo Alipov ha fatto montare la polemica in casa Italia, ed alla fine De Filippis non è riuscito a centrare la carta olimpica, suPerato proprio dal russo che, al contrario, ha staccato il biglietto per Tokyo. Albano Pera spiega al sito federale: “Questo è il piattello che ...

Federico Fashion Style in lacrime mi hanno rubato il mio Rolex : Federico Fashion Style in lacrime su “Instagram”: «Due marocchini mi hanno rubato il Rolex, regalo di Valeria Marini». Federico Lauri è il parrucchiere dei vip più famoso di “Instagram” ed è stato derubato del suo orologio Rolex in corso Como, a Milano. A suo dire, gli autori del gesto sarebbero stati «due marocchini». Federico Fashion Style ha raccontato in alcune storie su “Instagram” lo spiacevole episodio, tra le lacrime. «Un tizio nigeriano ...

"Sì - mi sento orfano della Luna... Ci hanno rubato il mito 50 anni fa" - : Paolo Scotti L'attore nel Cretto di Gibellina porta in scena un «controcanto» dell'impresa dell'Apollo 11 Un grande balzo per l'umanità? O un salto dentro la malasorte? Nel coro di voci che quest'estate ha intonato le celebrazioni per cinquant'anni della discesa dell'uomo sulla Luna, ecco alzarsene una imprevedibilmente stonata. Quella di Rocco Papaleo. O meglio: quella dei poeti e degli intellettuali che nel 1969, tutt'altro che ...

Dopo l’incidente le hanno rubato il telefono. Ridatecelo! La mamma di Martina Aprile : Dopo l'incidente nel quale è rimasta uccisa domenica scorsa a Cava d'Aliga, frazione balneare di Scicli, in provincia di Ragusa, a Martina Aprile qualcuno, forse uno sciacallo, ha portato via il cellulare, sul quale erano conservate foto e video di lei e di suo figlio, un bimbo disabile di 4 anni. È questa la denuncia fatta dalla mamma della giovane vittima, che ai microfoni di una tv locale ha anche lanciato un appello affinché chiunque si ...