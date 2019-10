La spending review di Macron è un morto che parla

Vaticano - ora il Papa mette in campo la spending review : Giuseppe Aloisi Un disavanzo di circa 70milioni di euro. Questa è la situazione delle casse del Vaticano . E Papa Francesco corre ai ripari affidando tutto al cardinale Marx Il cardinale Reinhard Marx, progressista e vicino a Papa Francesco, come alto ecclesiastico deputato a mette re mano ai conti: è questa l'ultima novità che arriva dal Vaticano , dove la situazione economica sembra presentare la necessità di un intervento rapido. ...

Suggerimenti per una spending review incisiva : La spending review consiste nel tentativo di individuare nella spesa pubblica alcune voci che possono essere eliminate senza danni. Nel giro di una decina di anni, in Italia si sono succeduti diversi commissari alla spending review , anche molto qualificati e ben intenzionati come Carlo Cottarelli. I risultati sono stati però assai modesti, come attestato dalla Corte dei Conti, secondo la quale “le misure di riduzione non hanno ...

Ad Ama : serve spending review - spendiamo troppi milioni in affitti : Roma – “Ama in un anno paga molti milioni di euro in locazioni passive” e anche per questo secondo l’ad, Paolo Longoni, ascoltato in commissione capitolina Trasparenza, nella municipalizzata “vanno fatti interventi di spending review, di accertamento dei siti, forse troppi, in cui tiene le sue cose e svolge le sue attivita’, e di recupero di valore che si e’ disperso e va ritrovato”. Ad esempio ...