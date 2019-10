Johnson:via da Ue il 31/10 in ogni caso

Il Regno Unito lascerà l'Ue il 31 ottobre, "qualunque cosa accada". Lo ha ribadito il premier britannicoal congresso dei conservatori a Manchester Sui controlli doganali,dice che "non saranno vicini al confine". Poi, più in generale, difende la sua visione dei rapporti con la Ue: "I conservatori non sono antieuropei -dice- noi amiamo l'Europa, siamo europei,ma dobbiamo ora avere una nuova relazione e partnership basata sulla fiducia". Alla Ue è stato proposto "un compromesso". E chiede all'Europa di "farne uno a sua volta".(Di mercoledì 2 ottobre 2019)