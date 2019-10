Confindustria | morto l' ex presidente Squinzi

Morto Giorgio Squinzi ex presidente di Confindustria : Si è spento al San Raffaele di Milano all’età di 76 anni Giorgio Squinzi , patron dell’azienda Mapei e proprietario del Sassuolo calcio. Nato a Cisano Bergamasco nel 1943, Squinzi è stato presidente nazionale di Confindustria dal 2012 al 2016. Tajani: Italia e Europa perdono visionario " Giorgio # Squinzi non c'è più. L'Italia e l'Europa perdono un grande imprenditore, un visionario che ha esportato nel mondo il nostro saper fare. Ho condiviso ...

