Sparatoria in Finlandia | 1 morto e 10 feriti Arrestato l’aggressore armato di spada

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 1 ottobre 2019) Almeno une 10il bilancio di unache ha avuto luogo in un centro commerciale a Kuopio, citta' dell'est della, probabilmente nei pressi di una scuola. Stando alle prime informazioni, una persona sarebbe stata arrestata e risulterebbe uno dei. La polizia finlandese ha confermato che c'è una vittima nell'attacco condotto in un istituto professionale che si trova all'interno di un centro commerciale a Kuopio, nell'est del Paese. L'aggressore,di, è statoed è a sua volta rimasto ferito, secondo testimoni da colpi d'arma da fuoco sparati dalla polizia. Secondo la polizia, in sostanza, una persona è morta e altre 10, tra cui il sospettato, sono rimaste ferite e di cui due sono gravi.

