Nova Launcher arriva alla beta 6 2 3 con alcuni miglioramenti base

Fonte : tuttoandroid

(Di martedì 1 ottobre 2019), il popolare e apprezzatodi TeslaCoil, ha ricevuto un nuovo aggiornamento che porta la versione 6.2numero 3. L’applicazione per la personalizzazione dei dispositivi Android ha ottenuto alcune correzioni che riguardano l’app drawer e le icone adattive, ottimizzazioni delle prestazioni dello scorrimento del cassetto delle app consfondi della dock e traduzioni aggiornate, oltre ad alcune correzioni di bug e ottimizzazioni varie alle prestazioni. Per sperimentare le nuove modifiche apportate apotete scaricare l’APK da questo indirizzo; inoltre, se interessati potete unirvi al programma. A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Vai a: Personalizzazione L'articolo6.2.3 conproviene da ...