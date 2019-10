Motorola One Macro svelato completamente - prezzo compreso - da questo leak - : Motorola, fresca fresca di presentazione del suo nuovo Motorola One Zoom durante le giornate convulse di IFA 2019, torna a far parlare di sé con il nuovo Motorola One Macro, smartphone di cui vi avevamo già dato informazioni qualche mese fa a seguito di una serie di leak provenienti dal sempre prolifico Evan Blass. Quest’oggi, però, abbiamo finalmente modo di vedere le sue fattezze reali così come la scheda tecnica che accompagna questo ...

Lenovo ha in mente uno smartphone pieghevole in due punti - sarà Motorola RAZR 2020? : Nuove immagini di brevetto depositate da Lenovo e ricreate da LetsGoDigital mostrano un concept diverso rispetto a quanto abbiamo visto finora: un dispositivo pieghevole in grado di piegarsi in due diversi punti attorno all'asse orizzontale, non solo nel mezzo. L'articolo Lenovo ha in mente uno smartphone pieghevole in due punti, sarà Motorola RAZR 2020? proviene da TuttoAndroid.

OPPO A5 2020 è la fotocopia di A9 2020 - ma c’è in arrivo anche Motorola One Macro : Il misterioso Motorola One Macro appare su Geekbench con a bordo Helio P60, mentre OPPO si prepara a lanciare A5 2020, che differisce davvero di poco dal fratello maggiore OPPO A9 2020. L'articolo OPPO A5 2020 è la fotocopia di A9 2020, ma c’è in arrivo anche Motorola One Macro proviene da TuttoAndroid.

Motorola One Zoom : uno smartphone con schermo OLED e 5 fotocamere a 399 euro : Da Motorola uno smartphone di fascia media dotato di quadrupla fotocamera posteriore e assistente vocale Alexa

Motorola One Zoom non perde tempo : è già disponibile all’acquisto su Amazon : Motorola One Zoom, il nuovo mid-range con quadrupla fotocamera posteriore presentato a IFA 2019, è già arrivato su Amazon ed è subito disponibile. L'articolo Motorola One Zoom non perde tempo: è già disponibile all’acquisto su Amazon proviene da TuttoAndroid.

Motorola si prepara a lanciare uno smartphone premium 5G : Motorola si appresta a tornare con prepotenza nella fascia dei top di gamma con un modello che supporta la connettività 5G. Ecco tutti i dettagli L'articolo Motorola si prepara a lanciare uno smartphone premium 5G proviene da TuttoAndroid.

Ifa 2019 - Motorola One Zoom con quadrupla fotocamera : Con Motorola One Zoom lo storico brand americano ora sotto l’ala di Lenovo sale di un altro gradino nella scala delle performance. Basta una rapida occhiata alla parte frontale e al nome per comprendere subito che si tratta di un terminale votato alla fotografia con un quadruplo sensore sul retro. Con design in vetro satinato, logo illuminato con led per le notifiche e dalle sfumature decise, Motorola One Zoom punta su quattro occhi ...

Motorola One Zoom con zoom 10X e Moto E6 Plus ufficiali a IFA 2019 : Motorola ha presentato due nuovi smartphone, Motorola Moto E6 Plus e Motorola One zoom a IFA 2019, la manifestazione in corso a Berlino. L'articolo Motorola One zoom con zoom 10X e Moto E6 Plus ufficiali a IFA 2019 proviene da TuttoAndroid.

Motorola One Zoom - uno smartphone con quattro fotocamere per conquistare la fascia medio-alta del mercato : Ad IFA Motorola presenta un nuovo membro della famiglia One, il Motorola One Zoom, uno smartphone di fascia medio alta con schermo OLED da 6.39″ ed un sistema di quattro fotocamere posteriori. Lo One Zoom va ad accupare la posizione di ammiraglio dell’offerta One, grazie ad un SoC più potente – lo Snapdragon 675 – associato a 4GB di RAM e 128GB di memoria, un design nuovo con effetto satinato sul posteriore (dove il logo ...

Svelato il primo smartphone Motorola con fotocamera frontale a scomparsa : Sono apparse in Rete le prime immagini di un inedito smartphone Motorola che si caratterizza per la presenza di una fotocamera frontale a scomparsa L'articolo Svelato il primo smartphone Motorola con fotocamera frontale a scomparsa proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A90 5G - Samsung Galaxy M30s - LG V50s ThinQ - Motorola One Zoom e Huawei Enjoy 10 Plus : quanti nuovi smartphone in arrivo : Samsung Galaxy A90 5G, Samsung Galaxy M30s, LG V50s ThinQ, Motorola One Zoom e Huawei Enjoy 10 Plus sono alcuni degli smartphone in arrivo a breve L'articolo Samsung Galaxy A90 5G, Samsung Galaxy M30s, LG V50s ThinQ, Motorola One Zoom e Huawei Enjoy 10 Plus: quanti nuovi smartphone in arrivo proviene da TuttoAndroid.

Motorola One Pro/Zoom : ecco nuovi render e le caratteristiche tecniche principali : Motorola One Zoom, identificato in precedenza con il nome One Pro, è comparso in alcuni nuovi render con annesse specifiche tecniche principali. L'articolo Motorola One Pro/Zoom: ecco nuovi render e le caratteristiche tecniche principali proviene da TuttoAndroid.

Google ARCore aggiunge il supporto a Realme 3 Pro - Xiaomi Mi 9 SE - Motorola One Vision e tanti altri : Google ARCore aggiunge il supporto a Moto Z4, Realme 3 Pro, Xiaomi Mi 9 SE, Motorola One Vision, Infinix Mobile Note 6 e Tecno Phantom 9 L'articolo Google ARCore aggiunge il supporto a Realme 3 Pro, Xiaomi Mi 9 SE, Motorola One Vision e tanti altri proviene da TuttoAndroid.