Sembra che ci sia stato un attacco in un centro commerciale a Kuopio - in Finlandia : ci sono un morto e dieci feriti : Una persona è morta e dieci sono state ferite in quello che Sembra essere stato un attacco in una scuola professionale all’interno di un centro commerciale di Kuopio, in Finlandia. Non si sa ancora cosa sia successo di preciso: la polizia

Finlandia - attacco con spada in un centro commerciale : almeno un morto e 10 feriti : Dieci feriti e un morto per un attacco in un centro commerciale in Finlandia. Sarebbe stato armato di spada l'uomo, arrestato, che ha colpito gli studenti di un istituto professionale che si...

Attacco a colpi di spada in una scuola di Kuopio - Finlandia. Un morto e 9 feriti : Un morto e 9 feriti. È questo il bilancio dell’Attacco compiuto a Kuopio, in Finlandia, in un istituto scolastico, all’interno di un centro commerciale. Una persona è stata arrestata. Secondo alcuni testimoni, l’aggressore era armato con una spada: avrebbe estratto l’arma da una borsa prima di iniziare a colpire le sue vittime. A sua volta sarebbe rimasto ferito.Secondo le informazioni fornite dalla ...

Finlandia-Italia 0-0 Diretta Pellegrini in attacco con Immobile e Chiesa : Stasera l'Italia si gioca un pezzo di qualificazioni al prossimo Europeo. Davanti la Finlandia di Pukki, che insidia il primo posto del girone agli azzurri. Formazioni...

Finlandia-Italia 0-0 Diretta Pellegrini in attacco con Immobile e Chiesa : Stasera l'Italia si gioca un pezzo di qualificazioni al prossimo Europeo. Davanti la Finlandia di Pukki, che insidia il primo posto del girone agli azzurri. Formazioni...

Finlandia-Italia 20 - 45 Diretta Pellegrini in attacco con Immobile e Chiesa : Stasera l'Italia si gioca un pezzo di qualificazioni al prossimo Europeo. Davanti la Finlandia di Pukki, che insidia il primo posto del girone agli azzurri. Formazioni...