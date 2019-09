La rivoluzione dei minorenni | c’è un prima e un dopo Greta

Facebook dà inizio alla rivoluzione : si valuta l'oscuramento dei 'Mi piace' : Sono mesi di novità per il social Facebook, piattaforma di proprietà della Facebook Inc. di Mark Elliot Zuckerberg. Dopo le acquisizioni di WhatsApp e Instagram, il colosso statunitense è pronto a rivoluzionare anche la fisionomia della casa madre, la piattaforma Facebook che accoglie quotidianamente milioni di utenti. Un servizio che si è imposto nel corso degli anni andando a diventare un luogo "virtuale" di ritrovo di giovani e meno giovani. ...

Clima - ai giovani dico che la rivoluzione verde parte dal disprezzo dell’ipocrisia dei potenti : Nonostante le calde lacrime di Greta Thunberg, i sogni spezzati di una bambina cresciuta troppo in fretta, la sua tenacia e la sua infaticabile lotta, e nonostante ovunque gli ecosistemi collassino, i potenti continuano per la loro strada. La ragazzina svedese, con la sua profonda intelligenza e sensibilità, ha già capito tutto: sa che in questi summit di potenti si dice tutto e il contrario di tutto, si promette e si rinnega tutto, si cambia ...

La rivoluzione copernicana del rispetto dei posti nei Distinti : Un altro mondo è realmente possibile. La prima partita del Napoli nel San Paolo ristrutturato e rimesso a nuovo, ha prodotto avvenimenti prodigiosi. Ieri, durante la partita tra Napoli e Sampdoria, nel settore Distinti gli steward hanno fatto rispettare l’assegnazione dei posti. Una rivoluzione copernicana. Fino allo scorso anno, nei Distinti – che a Napoli sono l’equivalente della tribuna Tevere a Roma – valeva il ...

La “rivoluzione dei criptotefra” : l’uso delle ceneri vulcaniche per datare e correlare eventi geologici e climatici in Antartide : “Nell’immaginario collettivo l’Antartide è sinonimo di temperature estreme, ghiacciai a perdita d’occhio, iceberg e pinguini. Non tutti sanno, però, che l’Antartide ospita numerosi vulcani, molti dei quali considerati attivi. Tra questi il monte Erebus, un vulcano alto quasi 3800 metri, situato sull’isola di Ross, e il monte Melbourne, a pochi passi dalla base scientifica italiana “Mario Zucchelli”, che, secondo alcuni, avrebbe eruttato nei ...

La rivoluzione dei siti internet dei Comuni parte dal Trentino : Il Trentino sarà la prima regione italiana a uniformare i siti internet dei propri Comuni adoperando il kit di Designers Italia (fonte: Designers Italia) I Comuni del Trentino saranno i primi in Italia a uniformare i loro siti internet utilizzando il nuovo kit fornito da Designers Italia, parte del Team per la trasformazione digitale a Palazzo Chigi. In questo modo i cittadini potranno interfacciarsi con portali omogenei, con l’obiettivo ...

Secondo Phil Spencer lo streaming rivoluzionerà il mondo dei videogiochi solo tra molto tempo : Con l'annuncio di piattaforme come Google Stadia e Project x Cloud molti di voi penseranno sicuramente che il modo di giocare e concepire il videogioco potrebbe presto subire una rivoluzione, tuttavia Secondo Phil Spencer le cose non stanno così.Il boss della divisione Xbox pensa infatti che lo streaming rivoluzionerà certamente il concetto di videogioco, tuttavia non così velocemente come in molti hanno teorizzato:"Penso che lo streaming ...

Carolina e Antonietta le regine dei Lumi a cui la rivoluzione diede scacco matto - : Matteo Sacchi Paolo Sciortino racconta il fallimento del sogno di due sorelle coronate Matteo Sacchi Non è semplice raccontare l'epoca dei Lumi. Nel Settecento convissero altissime aspirazioni filosofiche, basti pensare al Per la pace perpetua (1795) di Immanuel Kant, e violenze tremende come quelle portate avanti dai giacobini francesi. Ci furono saggi tentativi di riforma calati dall'alto, come quelli promossi da Maria Teresa d'Austria, e ...