Def | Conte | ‘cambiato idea per renziani? Decisione non era stata presa’

(Di lunedì 30 settembre 2019) Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Ieri c’èla prima riunione allargata del governo, abbiamo lavorato per molte ore, ma quel che dico vale per ieri, per domani e dopodomani. Ci saranno tanti confronti con chi sostiene il governo, ed è errata la ricostruzione per cui qualcuno ha fatto cambiarea qualcun’altro. Se avessimo già deciso, non ci sarebbe stato alcun confronto. C’erano invece vari scenari, non c’èun’ipotesi ma tante possibilità alle quali stiamo lavorando”. Lo dice il premier Giuseppe, rispondendo a chi, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, chiede se il governo abbia cambiatosu aumenti selettivi dell’Iva per l’azione dei.“Dopo un confronto ci siamo convinti che quel che vogliamo far seguire è lavorare al contrasto all’evasione, perché è un fondamentale obiettivo del ...

