Berlino intensifica controlli confini

Frontiera della Germania blindata per non far entrare i "clandestini". Cosìannuncia che intensificherà ianti-immigrazione illegale a tutti i propri. Dopo che il ministro dell'Interno tedesco, Seehofer l'aveva anticipato con un messaggio sul web, un portavoce del dicastero conferma una "veloce" attuazione dia campione non solo alla già monitorata frontiera austriaca, ma anche sulle altre con flussi illegali, senza però fornire dettagli.(Di lunedì 30 settembre 2019)