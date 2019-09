Tale e Quale Show | Flora Canto svela il regalo di Enrico Brignano

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 28 settembre 2019)è tra le protagoniste di questa nuova edizione di ‘’ e nell’ultima puntata andata in onda, la terza, si è calata nei panni della bravissima Anna Tatangelo. Non ha vinto però: venerdì 27 settembre ha trionfato Francesco Monte che, dopo le prime due contestate imitazioni (di Mahmood e Tommaso Paradiso) ha messo d’accordo “trasformandosi” in Ed Sheeran. Era davvero irriconoscibile. Durante la sua performance, comunque, il pubblico si è alzato in piedi e ha applaudito a lungo mentre Loretta Goggi e Vincenzo Salemme hanno speso elogi e complimenti per l’ex volto di Uomini e Donne ed ex protagonista del Grande Fratello Vip. Francesco Monte, che si è esibito nel noto brano ‘Perfect’, ha convinto pure i telespettatori, che in rete hanno lasciato tantissimi messaggi di stima e stupore. Venerdì prossimo Monte sarà Cesare Cremonini, mentre laOlivia ...

ChiccoseDOC : “TALE E QUALE SHOW 2019”: FRANCESCO MONTE STRAPPA CONSENSI ED UNA MERITATA STANDING OVATION CON LA FRANGIA ROSSA DI… - SMSNEWSOFFICIAL : Francesco Monte con una splendida imitazione di Ed Sheeran ha vinto la terza puntata di “Tale e Quale Show”… -