Reddito di cittadinanza | tra beneficiari spariti e navigator in

Pd - Calenda : “Preoccupato dalla sua narcosi - si parla solo dell’agenda del M5s”. Poi attacca Di Maio - navigator e Reddito di cittadinanza : “Sono molto preoccupato dalla narcosi del Pd, si parla solo dell’agenda del M5s. Ecco perché il mio ex partito continua a calare nei sondaggi”. A dirlo, con un video pubblicato sui social, il fondatore di Siamo europei ed ex tesserato del Partito democratico, Carlo Calenda. Che ha attaccato Luigi Di Maio e ha contestato la permanenza di misura targate 5 stelle, come navigator e reddito di cittadinanza. L'articolo Pd, Calenda: ...

Reddito di cittadinanza e Quota 100 : Catalfo “non si toccano” : Reddito di cittadinanza e Quota 100: Catalfo “non si toccano” Il destino del Reddito di cittadinanza in bilico con l’avvicinarsi della prima Legge di Bilancio a firma del governo giallorosso? Nessun dietrofront assicura il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. Reddito di cittadinanza: resta insieme a Quota 100 Non lascia adito a dubbi il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo: “Quota 100 e Reddito di cittadinanza non si toccano”. Così ha ...

Conte vuole una manovra espansiva : "Quota 100 e Reddito di cittadinanza resteranno" : Lunedì primo vero impegno del governo Conte: l'aggiornamento del Documento economico finanziario. Al premier e al ministro dell'Economia Gualtieri Bruxelles chiede garanzie di sostenibilità senza sforamenti

Reddito di cittadinanza - Renzi accusa : "Regole violate - Finanza controlli beneficiari" : Dal leader di Italia Viva doppia staffilata al Reddito di cittadinanza: "Il 60% dei beneficiari ha violato le regole, va...

Addio al Reddito di cittadinanza? La politica pensa a un referendum per abrogarlo : Il reddito di cittadinanza è a rischio? Dovremmo dire Addio al reddito di cittadinanza? Fatto sta che un referendum potrebbe mettere in seria discussione il provvedimento contro la povertà voluto dal Movimento 5 Stelle. Quelle che sembrano al momento solo voci di corridoio al momento potrebbero diventare uno spauracchio per le centinaia di migliaia di famiglia siciliane e italiane che godono al momento del reddito di cittadinanza. Il referendum ...

Pensioni e lavoro - Catalfo : ‘Quota 100 e Reddito di cittadinanza non si toccano’ : Un fondo previdenziale integrativo pubblico per i giovani: è questa una delle ipotesi di intervento su cui sta lavorando il governo giallorosso mentre resta in primo piano nell’agenda politica, in vista del varo della legge di Bilancio 2020, la riforma delle Pensioni nel suo complesso. Ad annunciarlo è stato oggi il ministro del lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo, del Movimento 5 stelle, che ha ribadito, inoltre, che il reddito e la ...

Reddito di cittadinanza - rischio danno erariale per i funzionari degli Enti locali : Il rischio è che per questioni «clientelari» o «elettorali» possano essere manipolati dati consentendo a soggetti privi dei requisiti di ottenere il Reddito di cittadinanza

Reddito di cittadinanza - quando arriva l'accredito? Il chiarimento dell'Inps : In quale giorno del mese viene erogato il Reddito di cittadinanza? Per fare chiarezza su uno dei quesiti più frequenti da...

Reddito di cittadinanza - un referendum per cancellarlo : perché oggi se ne parla di nuovo : Forza Italia propone di indire referendum per abrogare "leggi sbagliate come il Reddito di cittadinanza". Non è una novità...

Reddito di cittadinanza : pagamento settembre in corso - come verificare : Reddito di cittadinanza: pagamento settembre in corso, come verificare Reddito di cittadinanza: nei prossimi giorni i beneficiari della misura di contrasto alla povertà riceveranno la cifra spettante per il mese di settembre. Se però si tratta del primo mese la ricarica della card avviene entro metà mese e la cifra diventa disponibile nell’arco di 3-4 giorni. A settembre la data prevista per il pagamento è il 27. A partire da venerdì ...

Reddito cittadinanza - De Luca : “Navigator facciano i concorsi pubblici come le persone normali. Basta con le buffonate e le cialtronate” : “Chiariamo per la tremillesima volta: io considero questa dei navigator un’autentica buffonata, una cialtronata che non ha alcun significato“. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto a “Barba & Capelli”, su Radio Crc, per parlare del tema dei navigator campani per i quali la Regione Campania non intende firmare la convenzione con l’Anpal, l’Agenzia ...

Reddito di cittadinanza - cercasi beneficiari : la novità riguarda molti "inconsapevoli" : Arrivano le unità mobili e i gazebo dell'Inps. Con un questionario digitale si potrà verificare il diritto a ricevere il...

Prende il Reddito di cittadinanza perché povero ma ristruttura con materiali di lusso : Prende il reddito di cittadinanza ma arreda l’abitazione dove risiede abusivamente con rifiniture di lusso e costose. A fare la scoperta sono stati i poliziotti di Librino in provincia di Catania. Si tratta di un uomo che nonostante percepisse il reddito di cittadinanza stava arredando la casa in maniera lussuosa e la casa non era nemmeno la sua. La polizia ha eseguito la perquisizione dentro la casa dell’uomo trovando anche della ...

Reddito di cittadinanza - multe più salate per chi impiega in nero familiare di un titolare del sussidio : Reddito di cittadinanza, il governo rosso-giallo prepara qualche correttivo e una nuova stretta sui furbetti. Intanto anche per i datori di lavoro che impiegano senza contratto persone che hanno in...