Primavera Napoli – Ancora un ko per i ragazzi di Baronio Ciciretti non fa differenza

Bologna-Napoli Primavera – Non basta l’assalto nel finale ai ragazzi di Baronio : Come vi avevamo preannunciato, alle 11 di questa mattina, il Napoli Primavera ha sfidato il Bologna in trasferta. Bologna-Napoli Primavera – Dopo la buona vittoria in casa contro il Torino che schierò Iago Falque, gli azzurrini non sono riusciti ad aumentare i punti in classifica alla seconda uscita stagionale. Allo Stadio Comunale Biavati, termina 3-2 per i padroni di casa. I ragazzi di Baronio partono forte, al 10′ è Sgarbi ...

Primavera Napoli – I convocati di Baronio per la trasferta di Bologna : Primavera Napoli – La SSC Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale ha diffuso la lista dei convocati di Mr. Baronio per il match di domani 21 settembre delle ore 11 allo Stadio Comunale Biavati di Bologna Primavera Napoli – Dopo il vittorioso esordio contro il Torino con gol di Vrakas su punizione, la formazione Primavera del Napoli affronterà in trasferta il Bologna. Non ci sarà Gaetano, ciò fa pensare che il giovane ...

Primavera Napoli – Si parte alla grande - battuto il Torino di Iago Falque : Primavera Napoli – E’ partita la stagione del Napoli nel campionato Primavera 1, ottimo esordio per gli uomini di Baronio, battuto il Torino in casa. Primavera Napoli – Cosa si può chiedere di più ad un esordio? Arriva la vittoria con un gol di punizione di Vrakas. Le formazioni: Napoli: Idasiak, Zanoli, Zedadka, Labriola, Manzi, Senese, Zanon, Mamas, Palmieri, Vrakas, Sgarbi Torino: Trombini; Ghazoini, Celesia, ...

Primavera – Amichevole Napoli-Ladispoli sospesa per rissa : Amichevole Napoli-Ladispoli, categoria PRIMAVERA, finita in rissa. Finisce anticipatamente, a causa di una furibonda rissa, l’Amichevole tra Napoli e Ladispoli, disputata in quel di Rivisondoli. I FATTI – Verso la metà del secondo tempo, poco dopo il rigore messo a segno dal Napoli che aveva portato i ragazzi di Baronio sul 2-0, Manzi subisce un fallo e reagisce schiaffeggiando l’avversario, Di Mario. Quest’ultimo ...

