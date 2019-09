Epic Games Store | in arrivo modifiche all' interfaccia e nuove funzionalità

Fonte : eurogamer

(Di sabato 28 settembre 2019) Nonostante sia riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel panorama del mercato videoludico per PC, l'è un negozio ancora giovane, acerbo e privo di alcune funzioni basilari presenti negliconcorrenti, ma poco alla voltasta migliorando la situazione grazie a costanti aggiornamenti.Tramite un post sul blog ufficiale la compagnia ha svelato i cambiamenti introdotti con l'ultimo update, disponibile da ora per tutti, e quelli inprossimamente.Tra le novità introdotte, troviamo leopzioni di visualizzazione della libreria, che includono la visualizzazione a elenco, ladi ricerca, la possibilità di ordinare i giochi in maniera alfabetica o per data di ultimo utilizzo e quella di filtrare i giochi posseduti ma non installati. Sono stati implementati anche nuovi strumenti per la creazione di patch per gli sviluppatori, che ...

