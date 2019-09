Per Conte l' Inter non è tra le favorite | Juve e Napoli al top

Omicidio a Canicattì - ucciso un anziano agricoltore Per una stradina contesa : preso il killer : Un agricoltore di 68 anni, Vincenzo Sciascia Cannizzaro di Canicattì (Agrigento), è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco davanti al suo casolare. In manette un 70enne del posto. Il delitto sarebbe riconducibile a diatribe personali e a problemi di vicinato.Continua a leggere

Clima - Conte : “Giovani straordinari - massimo impegno Per trovare soluzioni” : “Sono straordinarie le immagini delle piazze di #fridaysforfuture, con così tanti giovani che partecipano con tale passione. Da parte mia e del Governo c’è il massimo impegno a tradurre questa richiesta di cambiamento in soluzioni concrete. Abbiamo tutti una grande responsabilita’“. Lo scrive su twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte commentando le manifestazioni di oggi. L'articolo Clima, Conte: ...

Inter - Diego Godin vola basso : “troppo presto Per parlare di scudetto. Conte? E’ la figura centrale del puzzle” : Il difensore uruguaiano ha parlato degli obiettivi dell’Inter in questa stagione, soffermandosi anche sul paragone tra Conte e Simeone La stagione è iniziata al meglio per l’Inter, cinque vittorie su cinque in Serie A e solo un mezzo passo falso in Champions League contro lo Slavia Praga. Marco Alpozzi/LaPresse Merito del lavoro di Conte e della crescita della qualità della rosa nerazzurra, che adesso può contare in difesa ...

Matteo Salvini-show - lancia merendine dal palco Per contestare la tassa M5s-Pd : Una risposta iconica alle follie giallorosse. Si parla della ventilata tassa sulle merendine e sulle bevande gassate su cui M5s e Pd stanno ragionando e studiando. Un'altra gabella, insomma, una folle imposta. Una tassa da cui Matteo Salvini prende le distanze con la già citata risposta iconica. Il

Giuseppe Conte - Perché la crociata contro il contante rischia di colpire gli anziani : Non bastavano i truffatori e i professionisti del raggiro a mettere in croce gli anziani. Ora ci si mette anche il governo. Dopo aver spremuto la fascia più vecchia della popolazione con prelievi di solidarietà e tagli di ogni tipo sugli assegni previdenziali, adesso è il momento della guerra al con

L’Agenzia Europea Per i Medicinali ha chiesto di fare controlli specifici su tutti i farmaci che potrebbero contenere una sostanza probabilmente cancerogena : L’EMA, l’Agenzia Europea per i Medicinali, ha chiesto, in forma precauzionale che tutte le aziende e gli enti che hanno a che fare con il commercio di farmaci nell’Unione Europea si accertino che in quei farmaci non siano presenti tracce

Parte la sfida Leonardo : un contest di due giorni Per sviluppare nuove tecnologie : Gli oltre 46.000 dipendenti dell'azienda Leonardo e gli studenti universitari e laureati nel 2018 in discipline STEM (Science, Technologies, Engineering, Mathematics) possono candidarsi per Partecipare all’Innovation Award 2019, la manifestazione che ogni anno incoraggia e promuove progetti tecnologici innovativi. La quindicesima edizione invita i concorrenti a presentare nuove idee attraverso la competizione Innovathon, una sfida hackathon di ...

Antonio Conte e GasPerini - le scoPerte in panchina che cambiano il loro campionato : Antonio Conte ha costruito il suo inizio perfetto. Cinque vittorie su cinque, quindici punti, come non gli era mai successo in carriera. L' Inter invece non è nuova a questa partenza, ma stavolta non c' è niente di occasionale, le vittorie sono tutte corrette, anche quelle in cui ha faticato. Con la

Evasione fiscale - Conte e Di Maio promettono il carcere Per i grandi evasori. E il Pd tace : In Italia ci sono 8 milioni di poveri, fra cui un milione di minorenni; 4 milioni di disoccupati; 3 milioni di disabili, di cui una metà gravissimi, murati in casa dalle mille “barriere”; un milione di malati di Alzheimer o altre forme di demenza, del tutto abbandonati al sostegno, non solo economico, dei familiari; un numero imprecisato di immigrati clandestini in condizioni miserevoli. A fronte di questo esercito di diseredati c’è una nutrita ...

Libero : Conte e GasPerini riscoprono i panchinari. Il Napoli - che li aveva già scoPerti - crolla : Su Libero Claudio Savelli si sofferma sulla quinta giornata di campionato. Una sera in cui Conte e Gasperini riscoprono i pregi dei panchinari. Mentre il Napoli, che aveva ben chiaro il concetto, cade. L’Inter, che fa filotto, con cinque vittorie su cinque, scopre di essere omogenea e di avere buoni ricambi in ogni ruolo. Un inizio perfetto per Antonio Conte. Non gli era mai successo in carriera. Idem per l’Atalanta di Gasperini, che ...

Inter-Lazio - pensieri ai due tecnici : Conte coi piedi Per terra - Inzaghi non ci sta : La sfida tra Inter e Lazio è appannaggio dei nerazzurri, a cui basta una rete di D’Ambrosio per vincere la quinta partita in altrettante gare e rimanere a punteggio pieno. Al termine del match, ai microfoni di Sky Sport, le parole dei due tecnici Conte ed Inzaghi. Conte – “Una vittoria pesante, contro una squadra molto molto forte e ben allenata da Simone Inzaghi. E oggi si è visto, hanno cambiato tanto rispetto al Parma ...

Formazioni ufficiali Inter-Lazio : esclusione eccellente Per Conte : Formazioni ufficiali Inter-Lazio – I nerazzurri per continuare sulla scia di vittorie di questo ottimo inizio, i biancocelesti per cercare la continuità dopo la vittoria contro il Parma che aveva fatto seguito ad una settimana non proprio tranquilla. Questi gli obiettivi di Inter e Lazio per la sfida di San Siro. Le scelte definitive dei due tecnici, Antonio Conte e Simone Inzaghi, sui 22 da mandare in campo, tutto pronto per la ...

Napoli - oPerai Whirlpool in corteo al consolato americano : “Conte e Di Maio parlino con Trump” : operai della Whirlpool in corteo oggi a Napoli. I lavoratori del sito industriale di Napoli est temono per il loro futuro occupazionale, in seguito alla decisione dei vertici di cedere la fabbrica a una azienda svizzera. Gli operai si sono dati appuntamento alla fermata della metro di Mergellina, a Napoli, e hanno percorso le strada fino a raggiungere la sede del consolato americano. I manifestanti hanno indossato tutti una t-shirt con la ...

Evasione - Conte annuncia un “patto con gli onesti”. Ecco le misure : dai premi Per chi paga con carta alla riduzione delle commissioni : Basta “misure palliative“. Contro l’Evasione fiscale, “la maggiore iniquità in un sistema collettivo”, serve qualcosa “di più radicale“. Parola del premier Giuseppe Conte, che a margine all’Assemblea generale dell’Onu ha anticipato l’arrivo di “un provvedimento complessivo, risolutivo, mai pensato in passato”. Chiedendo a “tutti i cittadini onesti” la disponibilità a un ...