Per AstroLuca compleanno in orbita | 43 candeline spaziali

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2019) Happy birthday in the stars: sono 43 lesulle quali oggi soffierà, simbolicamente,che festeggerà il suonello spazio. Luca Parmitano, insulla Stazione Spaziale Internazionale da due mesi per la missione Beyond, festeggia con una bella foto: “una macchia di colore nel deserto sudamericano”, scrive in un tweet. L’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) sarà festeggiato oggi da un equipaggio di tutto rispetto composto di ben nove membri e molto probabilmente la sua torta sarà il tiramisù che a grande richiestaha voluto portare a bordo anche questa volta, dopo il successo che aveva avuto nella missione Volare del 2013. Nel frattempo le cose da fare non mancano, fra i tanti esperimenti da seguire a bordo e i preparativi per l’arrivo, sabato, del cargo giapponese Htv-8, la navetta senza equipaggio che ...

