Stabilita' dell'aria

Meteo - ancora pioggia sull'Italia : la settimana si aprirà all'insegna dell'instabilità : Il maltempo sembra non voler dare tregua all'Italia: dopo i temporali del weekend, infatti, anche la prossima settimana si aprirà all'insegna delle piogge, su tutta la Penisola....

Governo - Moody’s conferma il rating dell’Italia con outlook stabile. “Il capo dello Stato ha ruolo forte - dà stabilità al sistema politico” : Nel giorno in cui il Governo Conte 2 si presenta al Senato per la fiducia, l’agenzia Moody’s che venerdì aveva rimandato il suo giudizio sull’Italia conferma il rating Baa3 della Penisola con outlook stabile. La sua analisi evidenzia tra l’altro come “la forza istituzionale dell’Italia sia più bassa rispetto alla maggior parte degli altri paesi dell’eurozona, con politici che spesso hanno avuto un atteggiamento ...

Conte incassa la fiducia della Camera : stop Iva e taglio cuneo - nuovo Patto stabilità. Ma è bagarre in Aula con Lega e Fdi : Giuseppe Conte ottiene la fiducia della Camera al suo secondo governo, quello che si propone "una nuova stagione di riforme". Arrivano i voti previsti di M5s, Pd e LeU, e l'opposizione durissima di Lega e FdI, che dalla piazza di Montecitorio convocata contro il nuovo governo portano la bagarre nell'Aula della Camera, con continue interruzioni e i cori "Elezioni" "Buffone" "Dignità" "Mai col Pd" che segnano gli interventi del premier. Che prova ...

Conte incassa la fiducia della Camera : stop Iva e taglio cuneo - nuovo Patto stabilità : stop all'aumento dell'Iva e taglio del cuneo fiscale. Sono i pilastri della manovra per il 2020, primo vero banco di prova per il nuovo governo giallorosso. Le risorse arriveranno, come ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nelle comunicazioni alla Camera, dai risparmi derivanti dal calo dello spread, dalla spending review, dal riordino delle tax expenditures e dalla lotta all'evasione che avra' nel mirino i grandi evasori. Ma ...

Meteo Italia - le Previsioni dell’Aeronautica Militare per oggi e domani - martedì 3 Settembre : maltempo e instabilità : Il lento transito di una saccatura con aria fresca in quota fa permanere condizioni di instabilità generale sull’Italia, con particolare rilievo sui settori montuosi, sul nord-est e sulla Sicilia. Lo dicono le Previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi, Lunedì 2 Settembre NORD: Fino alle ore 06.00 di domani, al nord cielo molto ...

Decreto Inclusione in Gazzetta Ufficiale - appello delle associazioni : “Subito i decreti attuativi - temiamo instabilità politica” : Nei giorni che seguono la crisi nel governo Lega-M5s e durante le consultazioni per formare il prossimo esecutivo giallorosso, è stato pubblicato il 28 agosto in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto legislativo sull’Inclusione scolastica che riguarda in particolare gli alunni disabili. Il testo, che entrerà in vigore solo il 12 settembre, va ad aggiornare il Decreto legislativo n.66 del 13 aprile 2017, derivante dalla delega contenuta nella Buona ...

Il bollettino meteo della Protezione Civile per Giovedi' 28 : inStabilita' su isole maggiori e rilievi : Nella giornata di domani avremo rinnovate condizioni di instabilità, con piogge e temporali a prevalente carattere pomeridiano, che andranno a interessare le zone alpine, appenniniche e le due isole...

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per Lunedì 26 Agosto : ancora instabilità pomeridiana : Le Previsioni Meteo del servizio Meteorologico dell’aeronautica Militare per domani in italia. Nord: al mattino addensamenti cumulifomi su Alpi, Prealpi e Appennini, con rovesci o temporali sparsi, ed ampie zone di sereno altrove. Dal pomeriggio generale graduale diradamento della nuvolosità cumuliforme, con in serata nubi basse su Alpi e Prealpi e cielo sereno sul restante settentrione. Centro e Sardegna: al primo mattino cielo sereno o ...

Meteo Italia - le previsioni dell’aeronautica militare per oggi : instabilità pomeridiana con forti temporali : Le previsioni Meteo del servizio Meteorologico dell’aeronautica militare per oggi in Italia. Nord: nuvolosità medio-alta, salvo addensamenti cumuliformi a ridosso dei rilievi, con rovesci e temporali sparsi in attenuazione serale; locale sconfinamento dei fenomeni sulla pianura padano-veneta nel pomeriggio. Centro e Sardegna: al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, salvo annuvolamenti compatti su sardegna centrorientale e lungo la dorsale ...

Previsioni Meteo : instabilità in aumento nei prossimi giorni - prima vera crisi dell’estate? [MAPPE e DETTAGLI] : Le regioni centro-meridionali e buona parte anche delle pianure del Nord, stanno soffrendo una lunga fase di siccità e, per di più, con calura persistente. A parte uno squarcio instabile più generalizzato nei giorni prima di Ferragosto, le piogge stanno latitando fortemente su buona parte del Paese. Nell’immagine sotto, è evidenziata l’anomalia pluviometrica elaborata dal NOAA sull’area mediterranea per la prima parte di ...

L'avvertimento dell'Ingv : ?Lo Stromboli è in stato di apparente instabilità : Il direttore dell'Osservatorio etneo dell'Ingv spiega: "È un vulcano in attività e ciò determina un rischio vulcanico costante". "Lo Stromboli è instabile". A dirlo è Eugenio Privitera, direttore dell'Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), che spiega la tendenza del vulcano che lo scorso luglio ha eruttato, provocando diverse esplosioni.\\ Lo Stromboli, dopo le scorse esplosioni, "si è ...