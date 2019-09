Giornata ABIO | un cesto di pere per aiutare i bambini in ospedale

Fonte : tg24.sky

(Di giovedì 26 settembre 2019) Sabato 28 settembre, tutti potranno sostenere i pazienti più piccoli e avere in cambio, undi. I volontari dell’Associazione per il Bambino insaranno in 150 piazze d’Italia in occasione dellaNazionale perAmore, per. Unadedicata aiin cura Con laNazionale, giunta alla 15esima edizione,ha la possibilità di raccogliere i fondi che le servono a sostenere le sue attività negli ospedali ma anche i corsi di formazione per portare nuovi volontari nei reparti di pediatria delle città italiane. “Unvicino ai suoi bisogni” come si legge sul sito dell’Associazione nata nel 1978 su spinta del primario di chirurgia infantile Giuseppe Zaffaroni. Oltre al Patrocinio del Ministero della Salute e di numerose Regioni, Province e Comuni italiani, la Regione Lombardia ha concesso un contributo per la realizzazione ...

