ATP Zhuhai – Andreas Seppi ai quarti di finale | Zhang sconfitto al tie-break del terzo set

Tennis - ATP Zhuhai 2019 : i risultati di mercoledì 25 settembre. Avanzano Seppi e Monfils - out Kyrgios e Pouille : Va in archivio quest’altra giornata di incontri dell’ATP di Zhuhai (Cina). Sul cemento asiatico i colori azzurri sono stati degnamente rappresentati da Andreas Seppi che ha sconfitto a sorpresa l’australiano Nick Kyrgios. L’altoatesino (n.74 del mondo) ha sconfitto il n.27 del ranking con il punteggio di 7-6 (5) 6-1, vendendo fuori alla distanza, al cospetto di un Kyrgios poco ispirato soprattutto nel secondo parziale. ...

Tennis - ATP Zhuhai 2019 : Andreas Seppi liquida Nick Kyrgios in due set e accede agli ottavi di finale : Andreas Seppi dalla Cina con furore. L’altoatesino accede agli ottavi di finale dell’ATP di Zhuhai sconfiggendo l’australiano Nick Kyrgios (n.27 del mondo) con il punteggio di 7-6 6-1 in 1 ora e 6 minuti di partita. Un Seppi solido ha prevalso nei confronti dell’eccentrico australiano che, perso il primo parziale, è praticamente uscito da solo dalla partita, agevolando il compito all’azzurro, abile ad approfittarne. ...

ATP Zhuhai – Andreas Seppi - che vittoria! Steso Kyrgios in poco più di un’ora : Andreas Seppi trionfa all’esordio nell’ATP di Zhuhai: il tennista italiano si impone in due set su Nick Kyrgios in poco più di un’ora Bastano 66 minuti ad Andreas Seppi per firmare una netta vittoria all’esordio nell’ATP di Zhuhai. Il tennista italiano aveva un ostacolo complicato da superare, quel mix di genio e sregolatezza che risponde al nome di Nick Kyrgios. Seppi però non si è lasciato intimorire dal numero 27 al mondo, nonostante i ...

Tennis - ATP Zhuhai 2019 : risultati di martedì 24 settembre. Avanzano Murray - De Minaur e Kecmanovic - fuori Cecchinato : Oltre a quello di Marco Cecchinato, rimontato e sconfitto dal bosniaco, si sono disputati altri cinque incontri di primo turno dell’ATP 250 sul cemento cinese di Zhuahi, torneo inedito per il circuito maggiore maschile. La cronaca del match di Marco Cecchinato Avanza molto facilmente la testa di serie numero 7, l’australiano Alex De Minaur, uno dei giovani più promettenti, che ha battuto nettamente il connazionale John Millman. A proposito di ...

ATP Zhuhai – Esordio positivo per Andy Murray - lo scozzese supera Sandgren al primo turno in tre set : Buona la prima a Zhuhai per Murray, che vince a fatica al cospetto dell’americano con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-1 Andy Murray comincia con una vittoria il suo percorso agli ‘Huajin Securities Championships’, nuovissimo torneo Atp 250 che si sta disputando sui campi in cemento dell’Hengqin International Tennis Center di Zhuhai, nella provincia del Guangdong, in Cina. Lo scozzese, scivolato dopo il lungo stop al numero ...

Tennis - ATP Zhuhai 2019 : Marco Cecchinato rimontato e sconfitto al primo turno da Dzumhur : Prosegue il momento negativo di Marco Cecchinato. L’azzurro esce di scena al primo turno nell’ATP di Tennis a Zhuhai (Cina). Il siciliano è stato sconfitto dal bosniaco Damir Dzumhur (n.93 del mondo) con il punteggio di 5-7 6-4 6-2 in due ore di gioco. Una partita nella quale si sono evidenziati i problemi di tenuta fisica e mentale dell’italiano, calato alla distanza rispetto al rivale. Nel primo set l’equilibrio si ...

ATP Zhuhai – Cecchinato sconfitto in rimonta : l’azzurro si arrende a Dzumhur : Marco Cecchinato sconfitto nei sedicesimi di finale dell’ATP di Zhuai: il tennista italiano si arrende a Damir Dzumhur Termina ancora una volta dopo una rimonta il cammino di Marco Cecchinato nel WTA di Zhuhai. Il tennista italiano conferma il trend negativo del suo 2019 nel quale spesso e volentieri, partendo da una situazione di vantaggio, non è riuscito a chiudere la gara, finendo per perdere il match. Cecchinato, attualmente numero 67 ...