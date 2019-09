Omelia del 26 Settembre 2019

Omelia del 25 Settembre 2019 : Giorno liturgico: Mercoledì, XXV settimana del Tempo Ordinario Testo del Vangelo (Lc 9,1-6): In quel tempo, Gesù convocò i Dodici e diede loro forza e potere su tutti i demòni e di guarire le malattie. E li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: «Non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due tuniche. In qualunque casa entriate, ...

Omelia del 24 Settembre 2019 : Giorno liturgico: Martedì, XXV settimana del Tempo Ordinario Testo del Vangelo (Lc 8,19-21): In quel tempo, andarono a trovare Gesù la madre e i fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fu annunziato: «Tua madre e i tuoi fratelli sono qui fuori e desiderano vederti». Ma egli rispose: «Mia madre e miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica». «Mia ...

Omelia del 23 Settembre 2019 : Giorno liturgico: Lunedì, XXV settimana del Tempo Ordinario Testo del Vangelo (Lc 8,16-18): In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Nessuno accende una lampada e la copre con un vaso o la mette sotto un letto, ma la pone su un candelabro, perché chi entra veda la luce. Non c’è nulla di segreto che non sia manifestato, nulla di nascosto che non sia conosciuto e venga in piena luce. Fate attenzione dunque a come ...

Omelia del 22 Settembre 2019 : Giorno liturgico: XXV Domenica (C) del Tempo Ordinario Testo del Vangelo (Lc 16,1-13): In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: «Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare”. L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, ora che il mio padrone mi ...

Omelia del 20 Settembre 2019 : Giorno liturgico: Venerdì, XXIV settimana del Tempo Ordinario Testo del Vangelo (Lc 8,1-3): In quel tempo, Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C’erano con lui i Dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demòni; Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode; Susanna e ...

Omelia del 19 Settembre 2019 : Giorno liturgico: Giovedì, XXIV settimana del Tempo Ordinario Testo del Vangelo (Lc 7,36-50): In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo; stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, ...

Omelia del 18 Settembre 2019 : Giorno liturgico: Mercoledì, XXIV settimana del Tempo Ordinario Testo del Vangelo (Lc 7,31-35): In quel tempo, il Signore disse: «A chi posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? È simile a bambini che, seduti in piazza, gridano gli uni agli altri così: “Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto!”. È venuto infatti Giovanni il Battista, che non ...

Omelia del 17 Settembre 2019 : Giorno liturgico: Martedì, XXIV settimana del Tempo Ordinario Testo del Vangelo (Lc 7,11-17): In quel tempo, Gesù si recò in una città chiamata Nain e facevano la strada con lui i discepoli e grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco che veniva portato al sepolcro un morto, figlio unico di madre vedova; e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore ne ebbe compassione e le disse: «Non ...

Omelia del 16 Settembre 2019 : Giorno liturgico: Lunedì, XXIV settimana del Tempo Ordinario Testo del Vangelo (Lc 7,1-10): In quel tempo, Gesù, quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al popolo che stava in ascolto, entrò in Cafàrnao. Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l’aveva molto caro. Perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei Giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. ...

Omelia del 15 Settembre 2019 : Giorno liturgico: XXIV Domenica (C) del Tempo Ordinario Testo del Vangelo (Lc 15,1-32): In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché ...

Sora : l'Omelia contro i migranti del parroco pro-Salvini (VIDEO) : È diventato rapidamente virale e sta facendo ancora discutere il discorso di Don Donato Piacentini, parroco di Sora, che ha tenuto un’omelia sui migranti durante la processione in onore di San Rocco. "Vanno a soccorrere persone che hanno telefonini o catenine e catene al collo e che dicono di venire dalle persecuzioni. Ma quali persecuzioni?", ha esordito il sacerdote venerdì 16 agosto durante la festa patronale del centro in ...

