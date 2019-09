Ho fatto ascoltare Revolver dei Beatles a mio nipote | ora vorrebbe vivere in un

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Lo sto ripetendo a me stesso da giorni: a Giorgio, miodi 8 anni, piacedei. I Korn hanno ripreso la filastrocca britannica dei numeri in Shoots & Ladders ma miopuò dire di aver conosciuto i numeri in inglese prima di imparare la lingua, grazie al tempo sfasato che anticipa Taxman, prima traccia didei. Sì, è andata così: nei miei deliri da caldo estivo e da imminenza dell’età pensionabile canticchiavo quella canzone tra me e me, e mentre mettevo in ordine la camera ho cominciato: “One and two and three and four and one and two… ”. Una presenza alle mie spalle mi hasussultare: ancora lui, il figlio di mia sorella, quello che voglio salvare dalla trap. “Vuoi sapere che dicevo?”, gli ho chiesto, e lui ha annuito. Ho premuto “play” su Spotify ed è partita Taxman da, con quel ritornello che ricorda “la canzone di Batman” ...

