Haven Island Maldive disponibile da oggi in HITMAN 2

Fonte : gamerbrain

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive hanno pubblicatouna nuova ambientazione di2 che trasporterà i giocatori nella lussuosa). Questa nuovissima ambientazione sandbox èora per chi possiede il Pass Espansioni. Nel briefing di missione vengono presentate delle informazioni sulla nuova ambientazione, importanti per elaborare una strategia contro tre bersagli diversi: Ljudmila Vetrova, ex truffatrice nonché volto pubblico di; Tyson Williams, fondatore e amministratore delegato dell’isola, e Steven Bradley, genio della tecnica e il cervello dietro alla piattaforma software proprietaria di. Mentre è in incognito, l’Agente 47 dovrà raggiungere il resort die fingere di essere un ospite per scovare ed ...

ProjectXboxIT : Haven Island, la nuova ambientazione di Hitman 2, è già disponibile per chi possiede un Pass Espansioni… - WarnerBrosIta : Immergetevi nelle atmosfere tropicali delle Maldive: ecco il nuovo trailer di Hitman 2, ambientato ad Heaven Island… -