Conte,Libia: subito cessate il fuoco

"Occorre rilanciare l'impegno verso unapacificata, libera, democratica" e per questo "tutti devono dare il loro sostegno alla missione Onu. Nel suo intervento all'Onu,ha citato la crisi libica auspicando "unilurgente", per "riavviare un dialogo politico credibile e inclusivo, unico strumento per giungere a una soluzione di pace durevole".ha sottolieato che "a 9 anni dalla caduta di Gheddafi,la popolazione libica non ha ancora avuto la chance di vivere in pace".(Di mercoledì 25 settembre 2019)