Conte lavora su manovra ed evasione fiscale | partiti presentano conto

Conte : "Ora lavorare sui rimpatriA Malta una svolta non definitiva" : Dal vertice di Malta è arrivata "una svolta significativa ma non definitiva" sui migranti: lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervistato su questo tema da Stampa, Repubblica e Fatto Quotidiano. "Dalla Germania, dalla Francia e da altri Stati abbiamo avuto aperture che in passato erano impensabili", ha sottolineato il premier, "c'è stata grande ...

Paolo Becchi - la foto che smaschera Conte : "C'è vizio di incompatibilità - lui lavorava nello studio con Alpa" : "Conte non lavorava nello studio Alpa? Eppure io credo che la foto sia autentica ... voi che dite? In effetti se Conte lavorava nello stesso studio di Alpa e lo stesso Alpa gli ha fatto vincere il concorso a cattedra non c'è un vizio di incompatibilità?". Paolo Becchi dà una svolta al caso sollevato

Reddito di cittadinanza - Conte : “Lavorare per evitare che sia una misura solo assistenziale” : “Sul Reddito di cittadinanza, che ha lasciato perplessi molti, dobbiamo continuare a lavorare perché sul piano attuativo la forza dello strumento è nel fatto di recuperare nel circuito lavorativo persone emarginate dal mercato del lavoro. Serve un contributo da parte delle Regioni e Anpal, deve servire per riqualificare professionalmente, per offrire opportunità. Possiamo ottenere molto se rilanciamo questi aspetti o rischia di essere una ...

Conte vuole rivedere il reddito di cittadinanza : "Bisogna lavorare perché non sia solo assistenziale" : Il reddito di cittadinanza ”è stato criticato perché è stato presentato come una misura meramente assistenziale. Ora però dobbiamo continuare a lavorare perché sul piano attuativo la forza di questo strumento è cercare di recuperare persone che sono emarginate dal mercato del lavoro”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante il dialogo con Maurizio Landini al Teatro Apollo a ...

Rdc : Conte - ‘lavorare perché non sia solo assistenziale’ : Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Sul reddito di cittadinanza dobbiamo continuare a lavorare, va monitorato, sul piano attuativo la forza dello strumento è recuperare al circuito produttivo persone emarginate. Se non riusciamo a fare questo rischiamo di avere solo una misura meramente assistenziale che lascia il tempo che trova, e per questo serve la collaborazione di tutti, Regioni e Anpal”. Lo ha detto il premier Giuseppe ...

Lecce - il premier Conte incontra Landini e risponde alle domande dei lavoratori Diretta video : Il presidente del Consiglio al teatro Apollo per le Giornate del lavoro della Cgil, con il segretario generale del sindacato

Milano - Salvini al mercato di via Fauchè. Schermaglia a suon di cori tra sostenitori e Contestatori : “A lavorare - buffone” : Questa mattina a Milano, Matteo Salvini è stato contestato da un gruppo di cittadini durante la sua visita al mercato di via Fauchè. Dopo aver fatto un giro del mercato tra selfie e cori di sostegno, alcuni passanti hanno iniziato a intonare i cori “Buffone, buffone” che sono aumentati di intensità con il passare dei minuti. Pronta la reazione dei militanti leghisti che hanno risposto inneggiando al loro “capitano”. L'articolo Milano, Salvini al ...

Libia : Conte - ‘fondamentale lavorare costruttivamente con Francia’ : Roma, 18 set. (AdnKronos) – “Con il presidente Macron parleremo anche di dossier strategici come la Libia, fondamentale lavorare insieme e costruttivamente con la Francia, coinvolgendo anche tutti i partner internazionali: il nostro obiettivo è la stabilizzazione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso delle dichiarazioni alla stampa seguite all’incontro con il Presidente francese ...

Inter - Conte avvisa : 'Ci sarà da lottare - Sanchez ha bisogno di lavorare' : L'Inter non si ferma più e riprende il campionato da dove aveva Interrotto. Dopo la sosta per le Nazionali arriva il terzo successo consecutivo in Serie A per 1-0 contro l'Udinese con gol vittoria messo a segno da Stefano Sensi. Il centrocampista della Nazionale italiana si è infilato da dietro e di testa ha insaccato alle spalle di Musso su cross preciso di Diego Godin, trovando il gol partita. Ora il club meneghino si concentrerà sul prossimo ...

Berlusconi : chi lavora per sostegno del Conte Bis è fuori da Forza Italia : Berlusconi: chi lavora per sostegno del Conte Bis è fuori da Forza Italia. Leggo sempre più insistenti indiscrezioni di stampa

Governo Conte - niente flat tax - sì al taglio del cuneo - il Giornale : ‘Beffa per lavoratori’ : Nel discorso del Presidente Conte alle Camere, lo stesso Premier ha confermato come il taglio del cuneo fiscale sarà lo strumento che il Governo vuole varare. Tagliare il cuneo fiscale significa tagliare il costo del lavoro. Conte ha spiegato che l'intervento verterà su un taglio per i lavoratori, che di fatto si vedrebbero così, aumentare la busta paga a fine mese. Saranno soprattutto i redditi medio bassi ad essere interessati da questa ...

Governo Conte 2 - la discontinuità passa anche dal rispetto della dignità dei lavoratori : Il nuovo Governo M5S-Pd-Leu ha un’ulteriore occasione per dimostrare la discontinuità rispetto al passato: rimetta mano a legge Fornero e Jobs Act almeno per quel che riguarda l’indecente mortificazione dei diritti dei lavoratori introdotta dai governi Monti e Renzi. Mortificazione che – si badi bene – non è stata toccata granché dal cosiddetto “Decreto dignità” (DL n. 87/2018) varato dal precedente Governo M5S-Lega. Grazie a questi ...

Italia-Francia : si lavora a un incontro Macron-Conte : Le diplomazie italiana e francese sono al lavoro già da alcuni giorni per fissare un incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e Giuseppe Conte. Un primo tangibile segno della volontà di Parigi di collaborare con il nuovo esecutivo italiano gettandosi dietro alle spalle incomprensioni e diffidenze degli ultimi mesi. La data che circola con sempre maggiore insistenza è quella del 17 settembre

Sciolto nodo vicepremier - Conte lavora a squadra di governo. Scalpitano i tecnici : Sciolto il nodo dei vice premier, con il passo indietro di Luigi Di Maio dopo quello di Dario Franceschini, la discussione per la composizione del nuovo governo entra nel vivo. "Sino ad ora, tutto era bloccato da Di Maio. Ora, finalmente, possiamo entrare nel merito", spiega uno dei parlamentari che segue più da vicino la 'pratica'. "Sto lavorando in queste ore per essere affiancato da persone che abbiano elevata competenza, buona capacità ...