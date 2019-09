Unstoppable per l' ambiente e l' occupazione | il cambiamento non passa dall' élite

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 24 settembre 2019) In questi giorni mi sono trovato spesso a confrontarmi con scienziati, attivisti, associazioni ambientaliste, grazie agli studenti del movimento Fridays for Future. In profondità e lontano dai riflettori è cresciuta una consapevolezza: Fridays for Future è un’occasione imperdibile di cambiare, anche perché non abbiamo alternative.Le fiamme inceneriscono l’Amazzonia, l’innalzamento della temperatura scioglie i ghiacciai che collassano in mare innalzando il livello dell’acqua, respirare diventa sempre più difficile nelle metropoli e il deserto rende povere aree un tempo rigogliose. Gli scienziati ci forniscono numeri e profezie ma ormai basta guardare le immagini cheo spazio ci vengono inviate, ascoltare astronauti per rendersi conto della realtà: la Terra può sopravvivere alla specie umana ma la specie umana ...

