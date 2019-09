Il giudice Hale diventa la star dello stato di diritto E la Brexit adesso?

Fonte : ilfoglio

(Di martedì 24 settembre 2019) Milano. La Corte Suprema britannica ha deciso martedì all’unanimità che il rinvio dei lavori parlamentari – una sospensione di fatto dei Comuni fino al 14 ottobre – deciso dal governo di Boris Johnson è “illegale, nullo e senza effetto”. La sospensione “non era normale”, ha detto il presidente della

