Amazon Moda e Puma lanciano Care Of | un nuovo marchio di abbigliamento in esclusiva su

Annunciate le star dello show di Rihanna su Amazon - una sfilata in stile Victoria’s Secret tra moda e musica : Il 20 settembre, per gli abbonati ad Amazon Prime Video, sarà disponibile in streaming lo show di Rihanna per la nuova collezione di SAVAGE X FENTY, la sua linea di lingerie: non è ancora chiaro se anche la popstar si esibirà con un numero musicale, ma di sicuro l'evento sarà un mix di moda e musica dal vivo. Una sorta di Victoria's Secret Fashion show, ormai annullato da quest'anno, in cui la sfilata sarà accompagnata ed intervallata da ...