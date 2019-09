Zingaretti triangola con gli ex renziani e studia un congresso

Fonte : ilfoglio

(Di lunedì 23 settembre 2019) Roma. La scissione, consumata sui giornali e in tv, cambia gli equilibri interni del Pd. E chi non ha lasciato i democratici, adesso chiede un “straordinario”. Lo hanno invocato, sul Foglio, prima Giorgio Gori e poi Luca Lotti nei giorni scorsi, e se ne discute anche nel resto del partito.

