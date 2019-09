Tav | completati i primi 9 km del tunnel di base Direttore Telt | “Tra più complicati al

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) Sono statinove chilometri deldidel Tav Torino-Lione. La fresa ha abbattuto il diaframma che separava lo scavo dalla camera sotterranea dove sarà smontata e da dove partiranno le altre frese per proseguire l’opera la cui entrata in servizio è prevista nel 2030. Ai 21 minuti di lavoro hanno assistito da La Praz – dove è stata scavata una delle tre discenderie in Francia – il ministro dei Trasporti francese Jean-Baptiste Djebbari e i vertici di, la società incaricata di realizzare l’opera. Ilgenerale Mario Virano ha definito lo scavo “uno dei piùal mondo”. Inove chilometri sono pronti, dopo che i lavori erano cominciati nell’estate del 2016 da Saint Martin de la Porte. È solo il primo tratto del maxi scavo da 115 chilometri complessivi, la somma delle due gallerie da 57,5 chilometri ciascuna. Il ...

