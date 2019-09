Riforme | Di Maio | ‘Pd sia leale | prima taglio parlamentari poi il resto’**

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2019) Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Questo governo è nato per tagliare 345 poltrone con ildei. Noi ci aspettiamo lealtà da parte del Partito democratico, dopo di che è chiaro che serve un riequilibrio”, sui regolamentie sul sistema elettorale, “ma non ci siamo accordati sul fatto che si approvavano questi provvedimenti e poi ildei. Sono sicuro che questa lealtà ci sarà”. Lo ha affermato Luigi Di, ospite si ‘Zapping’ su Radiouno Rai. L'articolo: Di, ‘Pd siapoi il resto’** CalcioWeb.

Fabio64356227 : @Lorenz17229236 @La7tv @luigidimaio Il ministro di maio nn è traditore come il capitone! A lui bastava si facessero… - infoitinterno : Riforme: Pd a Di Maio, taglio parlamentari non si discute ma no ultimatum su tempi/Adnkronos (2) - zazoomnews : Riforme: Di Maio ‘no frizioni in governo su taglio parlamentari’ - #Riforme: #frizioni #governo #taglio -