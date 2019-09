Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 23 settembre 2019) Gianluca Difa il punto su una delle questioni in sospeso del Napoli. Dopo la chiusura del mercato la priorità di De Laurentiis è stata quella di rinnovare i contratti in scadenza dei calciatori e blindare alcuni gioielli, ma la situazione dinon si èchiarita. Diverse sono stata le voci sul futuro dei due azzurro il cui contratto è in scadenza nel 2020. Le condizioni di rinnovo proposte dal club azzurro agli agenti dei due giocatori sono di un biennale alle stesse cifre attuali. L’offerta è stata dunque recapitata, ora dipende da loro. Gli ultimi contatti tra le parti risalgono ad alcuni giorni fa ma al momento si restain-by e in attesa di una risposta da entrambi a questa proposta che prevede soltanto un prolungamento di altri due anni di contratto. L'articolo Diin-by, idisembra ...

napolista : Di Marzio: ancora in stand-by, i rinnovi di #Mertens e #Callejon Le condizioni di rinnovo proposte dal #Napoli agli… - speroscherzi_ : @unadituidder Non so se lo ha ancora ma Rinascente lo aveva e poi se non sbaglio il negozio sportivo che sta a Via… - raphanielle : Certo che se Ciro di Marzio fosse ancora vivo... na bella alleanza con Rosy sarebbe stata una bomba!#rosyabate2 -