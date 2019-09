Atti osceni in spiaggia davanti alle donne. E il romeno filma tutto : Federico Garau Dopo avere fissato con insistenza le due turiste, lo straniero si è seduto vicino a loro ed ha cominciato a masturbarsi, riprendendo se stesso e le donne con il proprio smartphone. Arrestato per Atti osceni in luogo pubblico È finito in manette durante il pomeriggio di sabato scorso un cittadino straniero colto sul fatto mentre compiva Atti di autoerotismo su una spiaggia di Rimini, molestando due turiste italiane. ...

Atti osceni davanti a una donna. Poi il nigeriano in mutande manda in ospedale due militari : Lo straniero, che girava in mutande, si è spogliato per strada ed ha iniziato a toccarsi nelle parti intime alla vista di una donna: fermato, ha aggredito i carabinieri in caserma e ne ha mandati due al pronto soccorso Federico Garau ? Luoghi: Benevento

Turista fa il bagno nudo in una fontana a Biella : denunciato per Atti osceni in luogo pubblico : Il caldo, si sa, può dare alla testa e spingere a cercare qualsiasi rimedio per avere un po’ di refrigerio. Ne sa qualcosa un uomo di 52 anni di Berna, di passaggio a Biella durante un’escursione sulle prealpi biellesi. In piazza San Paolo, davanti alla stazione ferroviaria, ieri mattina ha posato lo zaino sul porfido a bordo vasca, si è spogliato, togliendosi anche gli slip, ed è entrato nella fontana completamente nudo. Con lui ...