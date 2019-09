Programmi TV di stasera | giovedì 19 settembre 2019 Su La7 Carola Rackete ospite della

Fonte : davidemaggio

(Di giovedì 19 settembre 2019)Rai1, ore 21.25: Un Passo dal Cielo 5 – 1^Tv Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Cosimo Alemà del, con Daniele Liotti, Pilar Fogliati, Rocio Muñoz Morales, Gianmarco Pozzoli. Prodotta in Italia. Le Radici del Male: Vecchie ferite si riaprono in Francesco quando una donna, ex-membro di Deva, viene ritrovata morta sui terreni abbandonaticomunità. La donna sosteneva di sapere qualcosa di un misterioso figlio perduto di Neri, nato a Deva. Per questo il comandante viene messo sotto accusa per l’omicidio. Vincenzo dovrà fare del suo meglio per scagionarlo, oltre a gestire la figlia appena nata e convincere Neri a non farsi scappare Emma. Rai2, ore 21.20: Ella & John – The Leisure Seeker Film di Paolo Virzì del 2017, con Helen Mirren, Donald Sutherland. Prodotto in Italia/Francia. Durata: 112 minuti. Trama: La storia di due anziani coniugi ...

