Lecce-Napoli – Statistiche | curiosità e cenni storici

Biglietti Lecce-Napoli - ecco come acquistare i tickets della sfida della quarta giornata di Serie A : Avrà luogo domenica alle ore 15 l’incontro tra Lecce e Napoli, valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie A 2019-2020. Teatro della sfida è lo stadio Via del Mare della città pugliese. Parliamo in questo caso di una sfida che in teoria rappresenta un quasi testacoda, dal momento che i partenopei sono al quarto posto in classifica con 6 punti e i giallorossi di Puglia diciottesimi a quota 3. Nella pratica, invece, come si può ...

Inter-Lecce - Conte : “Gap con Juve e Napoli c’è - ma non ci poniamo limiti”. Indicazioni su Icardi e sul mercato : Vigilia di campionato per l’Inter di Antonio Conte, che domani debutterà contro il Lecce a San Siro. Il tecnico nerazzurro ha parlato poco fa in conferenza stampa. Si inizia dagli obiettivi. “La rincorsa è iniziata, c’è un gap nei confronti di due squadre che in questo momento è molto importante, però non vogliamo porci limiti e non voglio pormi limiti. Solo il tempo potrà dire per che cosa lotteremo, di sicuro la cosa ...

Calciomercato - le notizie di oggi : attiva la Sampdoria - il Lecce sogna - il punto su Napoli e Genoa : ATTIVE Sampdoria E CAGLIARI, IL Lecce sogna – Ore frenetiche per le squadre di Serie A sul mercato. A fare il punto sulle trattative sono il Corriere dello Sport e Tuttosport. In particolare, la Sampdoria (sonnecchiante fino ad adesso) sembra essersi svegliata. Praticamente chiuso l’affare Kamanò con il Bordeaux. Il calciatore guineano arriverà in prestito con obbligo di riscatto, legato alle presenze (15). Ma i blucerchiati non si ...

Serie A - calendario prima giornata in tv : Fiorentina-Napoli su Sky - Inter-Lecce su Dazn : La Lega Calcio, dopo il sorteggio del campionato di Serie A 2019/20, ha definito gli orari di anticipi e posticipi delle prime due giornate. Inoltre, ha reso nota la programmazione tv su Sky e Dazn. Ad inaugurare la nuova stagione sarà la Juventus. I campioni d’Italia saranno di scena allo stadio Tardini per affrontare il Parma. I ragazzi di Maurizio Sarri scenderanno in campo alle ore 18.00 di sabato 24 agosto 2019, con il match trasmesso in ...