Giro di Toscana 2019 | Giovanni Visconti in trionfo! Battuto in volata Egan Bernal

LIVE Giro di Toscana 2019 in DIRETTA : Giovanni Visconti sfreccia a Pontedera! La convocazione al Mondiale si fa sempre più vicina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.49 Questo è l’ordine d’arrivo dei primi quattro: Giovanni Visconti (Neri Sottoli-Selle Italia-KTM) Egan Bernal (Team Ineos) Nikolay Cherkasov (Gazprom-Rusvelo) Pierpaolo Ficara (Italia) 16.46 Insomma, la convocazione al Mondiale nello Yorkshire è quasi scontata! 16.45 Volata finale tra Egan Bernal e Giovanni Visconti. E la spunta proprio il siciliano della Neri Sottoli-Selle ...

Giro della Toscana – La vittoria del guerriero : Giovanni Visconti trionfa a Pontedera : Visconti super sul traguardo di Pontedera: il ciclista di origini sicialiane ha la meglio su Bernal sul finale e si prende il Giro della Toscana Un’emozione indescrivibile, oggi, al Giro della Toscana, per Giovanni Visconti. Dopo una brutta caduta che ha reso complicata la stagione 2019, il ciclista torinese di origini siciliane, ha conquistato oggi una vittoria davvero unica, battendo sul finale Egan Bernal, che si è dovuto ...

LIVE Giro di Toscana 2019 in DIRETTA : Bernal - Visconti - Ficara e Cherkasov si giocano la vittoria! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.43 Ultimo chilometro! Rilancia Ficara! 16.42 Tra i quattro fuggitivi Visconti è sicuramente il più veloce. 16.40 Oramai è fatta per Bernal, Visconti, Ficara e Cherkasov che hanno ben 1’10” di vantaggio. Siamo a 3 chilometri dal traguardo. 16.36 5 chilometri al traguardo. Non c’è accordo nel gruppo degli inseguitori. 16.33 C’è grande collaborazione tra i quattro ...

LIVE Giro di Toscana 2019 in DIRETTA : 58? di vantaggio per Bernal - Visconti - Ficara e Cherkasov. 12 chilometri al traguardo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.31 Sale a ben 58″ il vantaggio di Bernal, Visconti, Ficara e Cherkasov. 16.29 Egan Bernal continua a rilanciare l’andatura. 16.27 Siamo a 12 chilometri dal traguardo di Pontedera e i battistrada hanno 39″ di vantaggio. 16.25 Gli inseguitori sono Dunbar, Rosa (Team Ineos), Kudus (Astana), Petilli (UAE Team Emirates), Florez, Vendrame (Androni Sidermec), Osorio (Nippo Vini ...

LIVE Giro di Toscana 2019 in DIRETTA : 25? di vantaggio per Bernal - Visconti - Ficara e Cherkasov. 20 chilometri al traguardo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.22 17 chilometri al traguardo e 28″ di vantaggio per la fuga. Tra poco finirà il tratto in discesa. 16.19 Caduta di Garosio e Carboni in discesa! Per fortuna niente di grave per loro. 16.17 Sono rimasti circa 12 corridori all’inseguimento del quartetto al comando. 16.15 24 chilometri all’arrivo e 23″ di vantaggio per i quattro battistrada. 16.12 Dopo l’ultimo ...

LIVE Giro di Toscana 2019 in DIRETTA : scatto di Egan Bernal sul Monte Serra! – 29 chilometri al traguardo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.09 Nikolai Cherkasov della Gazprom Rusvelo si riporta sul colombiano del Team Ineos. 16.07 scatto di Egan Bernal sul Monte Serra! – 29 chilometri al traguardo. Ripreso Diego Rosa. 16.05 Giovanni Visconti continua a rilanciare l’andatura! Mentre viene ripreso Pellaud. 16.03 Gruppo scatenato con Visconti, Ciccone, Formolo, Carboni e Bernal su tutti. 16.00 Oramai Diego Rosa si ...

LIVE Giro di Toscana 2019 in DIRETTA : gruppo in forte rimonta! I battistrada hanno solamente 1’40” di vantaggio. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 Scatto di Pellaud! Sullo svizzero della IAM si riporta il kazako Bizhigitov (Astana). Mancano 35 km al traguardo. 15.46 Caja Rural e Team Ineos in testa al gruppo seguiti dall’Astana e dalla Nazionale Italiana. 15.42 Al momento la Ciclismo Cup vede al comando con 640 punti l’Androni Giocattoli-Sidermec, seguita a 526 dalla Neri Sottoli-Selle Italia-KTM e a 314 con la ...

LIVE Giro di Toscana 2019 in DIRETTA : 2’35” di vantaggio per la fuga. Gruppo comandato dal Team Ineos : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.22 Il Gruppo è comandato dal Team Ineos del vincitore dell’ultimo Tour de France Egan Bernal. 15.19 Mancano 57 chilometri al traguardo e i battistrada hanno 2’25” di vantaggio. 15.16 Vi ricordiamo che manca un solo passaggio sul GPM del Monte Serra. 15.11 Scende notevolmente il vantaggio dei cinque che adesso hanno 2’35” sul plotone. 15.07 Gruppo in forte ...

LIVE Giro di Toscana 2019 in DIRETTA : 2’35” di vantaggio per i cinque battistrada. Gruppo comandato dalla Neri Sottoli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.11 Scende notevolmente il vantaggio dei cinque che adesso hanno 2’35” sul plotone. 15.07 Gruppo in forte rimonta sotto il forcing della Neri Sottoli-Selle Italia-KTM. 15.02 Ripreso Pellaud. I battistrada hanno 3’43” di vantaggio sul Gruppo. 14.58 Allungo in discesa da parte di Pellaud. A 75 km dal traguardo viaggia con 13″ sugli immediati inseguitori. 14.53 Il ...

LIVE Giro di Toscana 2019 in DIRETTA : 4’40” di vantaggio per i cinque battistrada. Reazione da parte del gruppo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.41 Il gap scende a 4’40” quando siamo a 80 km dal traguardo. 14.37 Finora sono stati percorsi circa 110 chilometri di gara, quindi siamo già entrati nella seconda parte della corsa. 14.32 Ma ritorniamo alla situazione attuale, con i fuggitivi che attaccano per la seconda volta il Monte Serra e il gruppo che sta cercando di reagire. 14.28 Intanto il gruppo viene comandato dalla ...

LIVE Giro di Toscana 2019 in DIRETTA : i fuggitivi sono al secondo passaggio sul Monte Serra. Reazione da parte del gruppo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.32 Ma ritorniamo alla situazione attuale, con i fuggitivi che attaccano per la seconda volta il Monte Serra e il gruppo che sta cercando di reagire. 14.28 Intanto il gruppo viene comandato dalla Nazionale Italiana di Davide Formolo e Giulio Ciccone. 14.24 Il gruppo rallenta e i battistrada raggiungono un vantaggio massimo di 5’40” al km 83. 14.21 Dopodiché il loro vantaggio ...

LIVE Giro di Toscana 2019 in DIRETTA : 5’35” per i cinque uomini al comando. Ci sono Zardini e Zana : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.08 Ma ecco che al chilometro 16 arriva l’allungo decisivo con Zhandos Bizhigitov (Astana), Edoardo Zardini (Neri Sottoli Selle Italia KTM), Alexis Guerin (Delko Marseille), Simon Pellaud (Iam Excelsior) e Filippo Zana (Sangemini Trevigiani). 14.04 La gara ha preso il via alle ore 11.30. Sin dall’inizio ci sono stati diversi scatti e controscatti ma non di rilievo. 14.00 ...

LIVE Giro di Toscana 2019 in DIRETTA : c’è Egan Bernal! La Nazionale italiana punta su Formolo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della novantunesima edizione del Giro di Toscana. La corsa organizzata dall’UC Pecciolese sarà valevole come prima prova del Challenge Toscana 2019 in memoria di Alfredo Martini; il secondo appuntamento avverrà domani con la Coppa Sabatini. Saranno 204 i chilometri da affrontare con partenza e arrivo a Pontedera. Il tutto su un ...

Giro di Toscana 2019 - la presentazione della corsa : percorso - favoriti e italiani. Ciccone e Formolo sfidano Egan Bernal : Domani prenderà il via la 91esima edizione del Giro di Toscana. Partenza alle 11.20 da Piazza Martiri della Libertà di Pontedera e arrivo previsto tra le 16.08 e le 16.36 nella stessa sede. Sarà possibile, inoltre, seguire la gara in diretta dalle 15.00 sia su Rai Sport che su Eurosport. Il percorso misura 204 km e per tre volte i corridori dovranno affrontare il temibile Monte Serra, 8,3 km al 7% (ultimo scollinamento a 28 km dal traguardo). ...