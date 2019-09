Gf | Ambra Lombardo va a rifarsi il seno dopo l' addio a Nalli

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 18 settembre 2019)essere diventata una protagonista della sedicesima edizione del Grande Fratello, condotta da Barbara d'Urso,torna a far discutere di sé. L'ormai ex gieffina ha preso delle decisioni importanti negli ultimi mesi, che la vedono un bersaglio facile per i suoi hater. Così come viene riportato dal settimanale Nuovo tv, il giornale diretto da Riccardo Signoretti, la protagonista del Gf16 ed ex compagna di Kikòha deciso di sottoporsi ad un intervento delicato. Ci aveva recentemente anticipato che lo avrebbe fatto a breve e adesso possiamo dire con certezza che laè arrivata fino in fondo.Ebbene sì, l'ex di Kikòha scelto di farsi rifare il, sottoponendosi ad un intervento di mastoplatica additiva. "Archiviata la relazione con Kikò, la professoressavuole unpiù grande. In esclusiva sul settimanale Nuovo, le foto ...

Noovyis : (Ambra Lombardo si rifà il seno dopo l’addio a Kikò Nalli: foto) Playhitmusic - - zazoomnews : Ambra Lombardo seno rifatto arriva conferma con foto di Signoretti - #Ambra #Lombardo #rifatto #arriva - carmenFashionCr : Ambra Lombardo seno rifatto, arriva conferma con foto di Signoretti -