Enel | Treviso | inaugurata nuova cabina primaria a Oderzo 3

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) (AdnKronos) – Il restyling tecnologico delladirientra nel programma di ampliamento e potenziamento della rete elettrica del Veneto, che prevede investimenti complessivi per circa 400 milioni di euro nel triennio 2019-2021.“Si tratta di un impianto di avanguardia dal punto di vista impiantistico e ambientale – spiega Francesco Rondi, Responsabile E-Distribuzione Area Nord – che ci permette di potenziare il servizio di un’area importante, densamente popolata e con un importante nucleo industriale. Questadal punto di vista infrastrutturale è indubbiamente un’eccellenza ingegneristica – aggiunge Rondi – perché è unacosiddetta compatta e fatta su misura per questo contesto e recuperare spazio, operando dunque in modo ancor più sostenibile. Le nuove apparecchiature e le strumentazioni di cui è ...