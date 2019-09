Fonte : quotidianodiragusa

(Di mercoledì 18 settembre 2019)per la. Frutto dell'incontro tra mondo accademico e mondo dell'industria

quotidianodirg : Accordo Federmanager-Sapienza per la formazione manageriale: Accordo Federmanager-Sapienza per la formazione manage… - ennatrasporti : ACCORDO FEDERMANAGER-SAPIENZA PER LA FORMAZIONE MANAGERIALE - MProfessionisti : Accordo tra Federmanager e l’Università della Sapienza -