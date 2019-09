Prostata e Parkinson | scoperto un legame tra le terapie

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019) Speranze contro la malattia dida un farmaco usato per trattare l’ingrossamento della. Secondo un team internazionale di scienziati, la terazosina – utilizzata contro l’ipertrofia prostatica benigna, perché rilassa i muscoli di vescica e– avrebbe un inatteso effetto benefico sulle cellule cerebrali danneggiate dal. I ricercatori, dopo aver studiato migliaia di pazienti con ipertrofia prostatica benigna e, ritengono dunque che il medicinale possa rallentare la progressione della malattia neurologica. I risultati dello studio, pubblicati sul ‘Journal of Clinical Investigation’, suggeriscono che il farmaco possa proteggere le cellule cerebrali dalla distruzione. I ricercatori dell’Università dell’Iowa (Usa) e dell’Istituto per i disturbi cerebrali di Pechino (Cina) hanno testato il ...

SkyTG24 : Parkinson, nuove speranze da un farmaco per un problema della prostata - MaccagnoPier : Parkinson, nuove speranze da un farmaco per un problema della prostata - crispadafora : RT @SkyTG24: Parkinson, nuove speranze da un farmaco per un problema della prostata -