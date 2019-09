Dal 2023 torna l' incremento dell' età pensionabile | primi penalizzati i nati nel 1956

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 17 settembre 2019) Da qualche giorno èta di attualità, in materia previdenziale, l'aspettativa di vita, in particolare da quando la Ragioneria Generaleo Stato ha prodotto il canonico studio annuale sulla spesa sanitaria e previdenzialeo Stato, il tema èto in discussione. Secondo i ragionieri di Stato infatti, occorrerebbe ripristinare il meccanismo che collega i requisiti per andare in pensione con l'aumentoa vita media degli italiani. Il governo Conte prima versione, quello con Lega e Movimento 5 Stelle in maggioranza, oltre a introdurre Quota 100, ripristinare Opzione Donna e confermare l'Ape sociale, ha provveduto a congelare questo meccanismo per le pensioni anticipate: fino al 2026 la pensione anticipata resterà, salvo interventi di riforma già con la prossima legge di Bilancio, a 42 anni e 10 mesi (per le donne un anno in meno) di contributi versati. Anche le pensioni di ...

