Così Cosa nostra imponeva i propri buttafuori ai locali di Palermo | 11 arresti

Fonte : agi

(Di martedì 17 settembre 2019) Operazione "Octopus": colpo ache aveva allungato le mani suinotturni palermitani. Undici gliper estorsione aggravata dal metodo mafioso. In azione carabinieri del comando provinciale - coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia - che hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip. Le indagini hanno documentato gli interessi di, in città e in provincia, sul controllo di importanti aspetti organizzativi legati alla gestione deinotturni e, in particolare, la capacità di infiltrarsi e controllare in maniera pervasiva la gestione dei servizi di sicurezza privata mediante l'imposizione degli addetti alla vigilanza. Interfaccia degli interessi del gruppo nella gestione dei rapporti con i titolari deiera Andrea Catalano, il quale sfruttava i solidi legami con esponenti di vertice dei ...

CarloCalenda : Perché per trovare spazio elettorale faranno il controcanto su tutto e poi staccheranno la spina dopo il varo del s… - TizianaFerrario : Come non si deve scrivere di una donna ammazzata da un uomo.Articoli pieni di stereotipi scritti da giornalisti che… - juventusfc : ?? #Sarri: 'Abbiamo tanti giocatori che negli ultimi mesi hanno giocato poco, come @SamiKhedira , @aaronramsey e… -