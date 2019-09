Governo | Conte | la Costituzione è la stella polare

Governo - Paragone : “Sarò spina nel fianco del M5s. Conte? Bellissimo pavone nello zoo Ue. Di Maio? Gestisce qualcosa scritto da altri per lui” : “Perché mi sono astenuto sulla fiducia al Governo? Il mio voto non era fondamentale per far cadere il Governo. Se lo fosse stato, figuratevi se mi sarei astenuto. Questo mi consente di fare una politica nel M5s che, secondo me, tra un po’ vedrà qualcuno svegliarsi dall’ipnosi generale. Certo, se avessi votato no, il processo sulla mia espulsione sarebbe stato più facile per il movimento“. Così, ai microfoni de “L’Italia ...

Governo - giurano i 42 sottosegretari. Conte : “Dare il massimo per rispondere alle urgenze dei cittadini” : Il giuramento è avvenuto nella sala di Galeoni a Palazzo Chigi, a 11 giorni da quello della squadra di Governo al Quirinale. I 42 sottosegretari del Conte 2 entrano così ufficialmente nell’esecutivo: 21 sono del Movimento 5 Stelle, 18 del Pd e 2 di Leu. “Abbiamo una grande responsabilità, siamo qui per un ufficio pubblico, dobbiamo farlo con disciplina e onore come ci impone e prescrive la Costituzione. Al di là della forma ...

Sondaggi politici/ Lega al 35% - M5s 19% : solo 39% fiducia per Governo Conte-bis : Sondaggi politici, le intenzioni di voto dopo il Governo Conte-bis: Lega tiene bene al 35%, M5s sotto il 20%. Bocciata la fiducia all'asse M5s-Pd-LeU

Governo - i primi passi del Conte bis tra strepiti (esterni) e cigolii (interni) : Da qualche giorno il nuovo Governo ha iniziato a muovere i suoi primi passi e continua a essere accompagnato sia da fastidiosi strepiti esterni che da preoccupanti cigolii interni. Un concerto altamente disturbante, per chi ha salutato il salvamento raggiunto al rotto della cuffia dopo il fallito colpo di mano del sub-comandante Matteo Salvini. Tanto da indurre timori sull’effettiva tenuta temporale del Conte bis. Sul fronte esterno suscita ...

Giuseppe Conte - la bomba di Paragone : "Concessione a Bruxelles - vergogna di questo Governo" : "Alcune partite me le voglio ancora giocare". Gianluigi Paragone nel Movimento 5 Stelle ormai è un separato in casa, ma in Senato "continuerò a fare il rompiscatole finché mi sarà possibile e a dire le cose con coerenza, dentro le istituzioni, nel gruppo Cinque Stelle o al Misto", assicura al Corrie

Il sondaggio : con il nuovo Governo Conte elettori Pd e M5S più vicini : Tra chi vota per i Dem l’81% vede bene l’estensione dell’alleanza a livello locale, più cauti i 5S (47%). La crescita economica è il tema chiave

Viceministri Governo Conte bis : nomi e profili politici - ecco chi sono : Viceministri governo Conte bis: nomi e profili politici, ecco chi sono Viceministri governo Conte bis – Ufficializzata la lista dei 42 sottosegretari che completano la squadra con cui il presidente del Consiglio Conte è chiamato ad affrontare le sfide che attendono il governo ed il Paese. Come sempre, le nomine sono state precedute da giorni in cui freneticamente sono entrati nel toto-nomi tantissime ipotesi. Viceministri governo ...

Bce - spread - trade war - Brexit Il Governo Conte e il fattore C : Un’Europa sempre più vecchia, stanca e arrabbiata prova a voltare pagina e per spegnere i focolai populisti e nazionalisti che continuano a propagarsi per il vecchio continente sembra pronta a chiudere la stagione dell’austerity, per la verità fattasi più blanda già da qualche anno, e imbracciare politiche neo-keynesiane basate sulla crescita, a debito, degli investimenti per sostenere la domanda interna e ...

Sondaggi - un italiano su due boccia il nuovo Governo. Ma Conte è il leader che piace di più. Cala la Lega - cresce il M5s : il Pd è secondo : A un italiano su due non piace il governo Conte 2, ma il presidente del Consiglio, “un uomo solo al comando” senza più i due vicepremier, resta il leader politico più apprezzato. Se si andasse al voto domani la Lega continuerebbe ad arretrare, pur rimanendo il primo partito. secondo resterebbe il Pd, mentre terzo, recuperano voti rispetto ai precedenti Sondaggi, sarebbe il Movimento 5 stelle, con una percentuale che supera il 20 per ...

Governo : Fitto - a Bari con Conte ed Emiliano fiera trasformismo non del Levante (2) : (AdnKronos) – “Un discorso, quello del premier, che chiaramente -aggiunge- ha risentito fortemente di questo trasformismo: il richiamo continuo e genuflesso all’Europa è il vero campanello di allarme per l’Italia, che dà il segno su cosa sarà il Conte bis Ma con il presidente Emiliano la fiera del trasformismo è diventata la fiera dell’ipocrisia: un discorso che racconta una Puglia che purtroppo non c’è ...

La profezia di Matteo Salvini : "Renzi sarà il primo oppositore a questo Governo Conte-Monti" : "Matteo Renzi presto sarà nemico di questo Governo". Matteo Salvini all'incontro con sindaci e amministratori regionali all'Hotel Da Vinci di Milano, ha voluto fare una scommessa: "Il 19 ottobre ci sarà una marea di gente, qualcuno farà una Leopolda di palazzo e scommetto che il primo oppositore al