Google Pixel 4 e Pixel 4 XL hanno una data di lancio | ora è ufficiale

Manuale Google Pixel 3a Guida uso smartphone : Manuale Google Pixel 3a PDF Italiano scaricare il Manuale di istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Google Pixel 3a.

Manuale Google Pixel 4 Guida uso semplice : Manuale Google Pixel 4 PDF Italiano scaricare il Manuale di istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Google Pixel 4.

La fotocamera di Google Pixel 4 XL mostra pregi e difetti in questo video : Scopriamo le prestazioni foto e video di Google Pixel 4 XL in questo breve video , dove viene messo a confronto con Samsung Galaxy Note 10+. L'articolo La fotocamera di Google Pixel 4 XL mostra pregi e difetti in questo video proviene da TuttoAndroid.

Tante novità in arrivo con la Google Fotocamera dei Google Pixel 4 : ecco che cosa c’è di nuovo : Continuano le anticipazioni sulle funzionalità della Fotocamera dei Google Pixel 4, grazie al file apk di Google Fotocamera 7. L'articolo Tante novità in arrivo con la Google Fotocamera dei Google Pixel 4: ecco che cosa c’è di nuovo proviene da TuttoAndroid.

Gli sfondi dei Google Pixel 4 sono ora scaricabili in tante varianti di colore : Se gli sfondi di Google Pixel 4 e Pixel 4 XL trapelati gli scorsi giorni vi piacciono, potreste apprezzare tutte queste varianti di colore : ecco dove scaricarli tutti. L'articolo Gli sfondi dei Google Pixel 4 sono ora scaricabili in tante varianti di colore proviene da TuttoAndroid.

Google propone Pixel 3 e Pixel 3 XL in offerta fino al 15 settembre : Google taglia i prezzi di Pixel 3 e Pixel 3 XL scontandoli di 100 euro per alcuni giorni, in vista dell'arrivo dei nuovi modelli. L'articolo Google propone Pixel 3 e Pixel 3 XL in offerta fino al 15 settembre proviene da TuttoAndroid.