Rigore Piatek piega il Verona ma Milan soffre

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 15 settembre 2019) Iltiene alta la testa grazie ad undiche gli permette di battere 1-0 ilma ancora una volta latita paurosamente nel gioco, ad una settimana dal derby con l'Inter capolista. La squadra di Giampaolo gioca per tre quarti di gara in superiorita' numerica grazie alla frettolosa espulsione di Stepinski per fallo su Romagnoli, ma non cambia ritmo, non mette mai davvero alle corde untanto cuore e corsa ma di poca sostanza sotto il profilo tecnico. E anche dopo il vantaggio, pur potendo sfruttare spazi piu' ampi, non crea occasioni efino alla fine, quando Calabria si fa anche espellere in una complicata difesa del vantaggio, dicendo cosi' addio alla stracittadina. Giampaolo schiera Paqueta' dietro, un esperimento bocciato dallo stesso tecnico.La catena di sinistra proprio non funziona. Rodriguez spinge poco, Chalanoglu non incide e ...

pisto_gol : HVerona-Milan 0:1 Dopo 60’minuti di calcio lento e masticato, in 11>10 per l’espulsione di Stepinski al 21esimo, i… - AntoVitiello : Decide un rigore pesantissimo di #Piatek. Il #Milan vince a #Verona ma fatica tremendamente, e per ora non si vedon… - Sport_Mediaset : ???? #SerieA 3^giornata ??? Stadio #Bentegodi di Verona ?? #VeronaMilan 0? - 1? ?? 68': ha segnato su rigore #Piatek!!… -