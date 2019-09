Onu condanna i raid in Arabia Saudita

del Segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, per l'attacco con drone sulle raffinerie di petrolio in. Guterres chiede a tutte le parti coinvolte di prevenire una "escalation" degli attacchi rivendicati dagli Huthi (gruppo armato prevalentemente sciita zaydit dello Yemen) L'appello di Guterres: "Moderazione", "prevenzione della intensificazione della tensione" e "rispetto in qualsiasi momento, della legge umanitaria internazionale".(Di domenica 15 settembre 2019)